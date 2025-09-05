Storsatsande Brynäs vann premiären

Brynäs vann med 2–0 mot Linköping

• Elin Svensson tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs starka defensiv briljerade

Brynäs med stark seger i premiären.

Foto: Bildbyrån

Det blev seger för Brynäs hemma mot Linköping i SDHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Brynäs drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Brynäs–Linköping – mål för mål

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Brynäs tog ledningen först efter 1.08 i tredje perioden, genom Elin Svensson på pass av Viivi Vainikka och Noora Tulus.

15.15 in i tredje perioden slog Elin Svensson till ännu en gång på pass av Viivi Vainikka och Noora Tulus och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Brynäs med 2–0.

Söndag 7 september möter Brynäs Färjestad hemma 14.00 och Linköping möter Modo borta 12.00.

Brynäs–Linköping 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Tredje perioden: 1–0 (41.08) Elin Svensson (Viivi Vainikka, Noora Tulus), 2–0 (55.15) Elin Svensson (Viivi Vainikka, Noora Tulus).

Nästa match:

Brynäs: Färjestad BK, hemma, 7 september

Linköping: MoDo Hockey, borta, 7 september