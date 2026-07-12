Värvar spets - från PWHL

Brianna Brooks flyttar till Sverige.

Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

Brianna Brooks spelade fem framgångsrika säsonger i NCAA. Där var hon en produktiv forward för först University of New Hampshire, och sedan förr Penn State. Den föregående säsongen gick 24-åringen för att slå sig in i PWHL.

Det stannade däremot vid bara en match för Vancouver Goldeneyes.

Nu väntar istället spel i Sverige till hösten. Forwarden har skrivit på för Skellefteå i SDHL.

– Brianna är en poängstark tvåvägscenter med en väldigt bra blick för spelet. Hon är en ledartyp både på och utanför isen och kommer att passa väl in i vår grupp. Vi ser fram emot att få henne till Skellefteå AIK, säger general manager Ulrika Dahlgren i ett pressmeddelande .

SDHL blir Brianna Brooks första liga utanför Sverige. Kontraktet är skrivet över två säsonger.