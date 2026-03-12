Bra start för Linköping mot Rögle i SDHL-kvalet

Seger för Linköping med 5–1 mot Rögle

Linköpings Naomi Rogge tremålsskytt

Sara Boucher gjorde målet för Rögle

Linköping har övertaget mot Rögle i kvalet till SDHL, efter seger på bortaplan med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) i första matchen.

Naomi Rogge gjorde 1–0 till Linköping efter tio minuters spel efter pass från Ellie Kaiser. Rögle kvitterade genom Sara Boucher med assist av Ida Press och Cassidy Maplethorpe efter 15.27.

Efter 14.20 i andra perioden nätade Naomi Rogge på nytt på pass av Ellie Kaiser och gav Linköping ledningen.

Även i tredje perioden var det Linköping som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Naomi Rogge, Hana Haasova och Ellie Kaiser.

Linköpings Ellie Kaiser stod för tre poäng, varav ett mål och Naomi Rogge gjorde tre mål.

Lagen möts igen på lördag 19.00.

Rögle–Linköping 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

Kvalet till SDHL

Första perioden: 0–1 (10.38) Naomi Rogge (Ellie Kaiser), 1–1 (15.27) Sara Boucher (Ida Press, Cassidy Maplethorpe).

Andra perioden: 1–2 (34.20) Naomi Rogge (Ellie Kaiser).

Tredje perioden: 1–3 (43.31) Naomi Rogge (Lova Blom, Haruka Toko), 1–4 (44.33) Hana Haasova (Madeleine Leidt), 1–5 (53.31) Ellie Kaiser (Hana Haasova, Madeleine Leidt).

Ställning i serien: Rögle–Linköping 0–1

Nästa match:

14 mars, 19.00, Linköping–Rögle