Prenumerera

Logga in

Brynäs kopplar greppet om SM-guldet – efter ny seger

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Seger för Brynäs med 2–0 mot Frölunda HC

  • Viivi Vainikka avgjorde för Brynäs

  • Andra raka segern för Brynäs

Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Frölunda HC, efter seger med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) borta i SM-finalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

– Jämn match där Brynäs tar vara på sina chanser. Vi måste göra en prickfri match i minst 60 minuter på fredag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC nästa för Brynäs

Viivi Vainikka gav Brynäs ledningen efter 18.19.

Efter 3.36 i andra perioden slog Elin Svensson till på pass av Mina Waxin och Hanna Thuvik och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 2–0-ledning och vann.

Nästa match spelas på fredag 18.00 i Monitor ERP Arena.

Frölunda HC–Brynäs 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

SM-finalen dam, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (18.19) Viivi Vainikka.

Andra perioden: 0–2 (23.36) Elin Svensson (Mina Waxin, Hanna Thuvik).

Ställning i serien: Frölunda HC–Brynäs 0–2

Nästa match:

27 mars, 18.00, Brynäs–Frölunda HC, i Monitor ERP Arena

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen