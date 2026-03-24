Brynäs kopplar greppet om SM-guldet – efter ny seger

Seger för Brynäs med 2–0 mot Frölunda HC

Viivi Vainikka avgjorde för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Frölunda HC, efter seger med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) borta i SM-finalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

– Jämn match där Brynäs tar vara på sina chanser. Vi måste göra en prickfri match i minst 60 minuter på fredag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC nästa för Brynäs

Viivi Vainikka gav Brynäs ledningen efter 18.19.

Efter 3.36 i andra perioden slog Elin Svensson till på pass av Mina Waxin och Hanna Thuvik och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 2–0-ledning och vann.

Nästa match spelas på fredag 18.00 i Monitor ERP Arena.

Frölunda HC–Brynäs 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

SM-finalen dam, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (18.19) Viivi Vainikka.

Andra perioden: 0–2 (23.36) Elin Svensson (Mina Waxin, Hanna Thuvik).

Ställning i serien: Frölunda HC–Brynäs 0–2

Nästa match:

27 mars, 18.00, Brynäs–Frölunda HC, i Monitor ERP Arena