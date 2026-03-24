Brynäs kopplar greppet om SM-guldet – efter ny seger
Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Frölunda HC, efter seger med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) borta i SM-finalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.
– Jämn match där Brynäs tar vara på sina chanser. Vi måste göra en prickfri match i minst 60 minuter på fredag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.
Viivi Vainikka gav Brynäs ledningen efter 18.19.
Efter 3.36 i andra perioden slog Elin Svensson till på pass av Mina Waxin och Hanna Thuvik och gjorde 0–2.
Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 2–0-ledning och vann.
Nästa match spelas på fredag 18.00 i Monitor ERP Arena.
Frölunda HC–Brynäs 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)
SM-finalen dam, Scandinavium
Första perioden: 0–1 (18.19) Viivi Vainikka.
Andra perioden: 0–2 (23.36) Elin Svensson (Mina Waxin, Hanna Thuvik).
Ställning i serien: Frölunda HC–Brynäs 0–2
Nästa match:
27 mars, 18.00, Brynäs–Frölunda HC, i Monitor ERP Arena
