Luleå vann med 4–0 mot Färjestad

Luleås nionde seger på de senaste tio matcherna

Sarah Bujold matchvinnare för Luleå

Luleå fortsätter starkt i SDHL. När laget mötte Färjestad på bortaplan i Löfbergs Arena på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–0 (0–0, 2–0, 2–0). I och med detta har Luleå åtta segrar i rad.

Det här var Luleås femte nolla den här säsongen.

Färjestad–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 6.33 in i andra perioden som Luleå tog ledningen genom Sarah Bujold assisterad av Jaycee Magwood.

Efter 10.40 i andra perioden slog Petra Nieminen till framspelad av Akane Shiga och gjorde 0–2.

7.23 in i tredje perioden satte Jaycee Magwood pucken på pass av Johanna Fällman och Cameron Sikich och ökade ledningen.

Luleå gjorde också 0–4 genom Wilma Sjölund på passning från Erica Rieder efter 14.48.

I nästa omgång har Färjestad Luleå borta i Coop Norrbotten Arena, fredag 5 december 18.00. Luleå spelar hemma mot Linköping onsdag 3 december 18.00.

Färjestad–Luleå 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

SDHL, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (26.33) Sarah Bujold (Jaycee Magwood), 0–2 (30.40) Petra Nieminen (Akane Shiga).

Tredje perioden: 0–3 (47.23) Jaycee Magwood (Johanna Fällman, Cameron Sikich), 0–4 (54.48) Wilma Sjölund (Erica Rieder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Luleå: 5-0-0

Nästa match:

Färjestad: Luleå/MSSK, borta, 5 december

Luleå: Linköping HC, hemma, 3 december