Brynäs tvingas klara sig utan Hanan Thuvik i de sista matcherna innan landslagsuppehållet.

Nyckelspelaren stängs av två matcher för en spearing.

Hanna Thuvik.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Via ett pressmeddelande meddelar disciplinnämnden att Brynäs nyckelspelare Hanna Thuvik stängs av i två matcher.



Detta till följd av en spearing som forwarden delade ut på Sarah Bujold i slutet på den första perioden i söndagens SDHL-möte mellan Brynäs och Luleå.



I beslutet skriver nämnden att nyckelfaktorerna till Thuvik avstängning är att Brynäsforwardens agerande är respektlöst och att det finns en skaderisk med handlingen.

”Min avsikt är att få ut pucken”

Thuvik menar dock själv att hon blev knuffad i ryggen precis när hon skulle gräva loss en puck.



”Jag ser kanten av pucken klart och tydligt under höger innerlår på spelaren. Min avsikt är att få ut pucken för fortsatt spel medans Luleåspelaren inte har någon intention att göra pucken fri. Om jag inte sett pucken hade jag inte försökt få ut den och precis när jag ska försöka gräva fram pucken blir rörelsen förstärkt då jag blir knuffad i ryggen samtidigt från en annan Luleåspelare”, skriver hon i nämndens beslut.



Avstängningen innebär att Thuvik kommer att missa de två sista matcherna, båda mot Djurgården, innan landslagsuppehållet nästa vecka.

Source: Hanna Thuvik @ Elite Prospects