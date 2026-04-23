Beskedet efter återkomsten: Lämnar HV71

Under oklara omständigheter fick Amanda Johansson, 2022, lämna Leksand. Nu, efter återkomsten i SDHL, tackas målvakten av i HV71.

Amanda Johansson lämnar HV71. Foto: Bildbyrån.

Som en blixt från klar himmel fick Amanda Johansson, 2022, besked om att hon inte fick vara kvar i Leksand.

– Det brast mellan mig och tränarna, att de inte gillade min personlighet, att jag är den jag är. Det var värre än om de sagt att jag var en dålig hockeyspelare. Det är svårt att ändra på den jag är, sa målvakten, som då var 21 år, i en intervju med hockeysverige.se.

Tre år senare kom återkomsten i SDHL – efter spel i herrlaget Tidaholm.

– Med all smutskastning mot mig mådde jag dåligt psykiskt, sade hon då på nytt, efter att HV71 erbjudit ett kontrakt.

Nu får burväktaren ta avsked även i Jönköping. Beskedet kommer från HV under torsdagen då hennes sju matcher i SDHL följts av ett kontrakttslut.

– Amanda anslöt till oss under säsongen och bidrog direkt med energi både på och utanför isen. Vi vill tacka Amanda för hennes tid i HV71 och önskar henne lycka till framöver, säger sportchefen Alexander Hanning på lagets sajt.

HV71 skriver samtidigt att det pågår diskussioner med andra spelare vars kontrakt går ut. Det handlar om Alva Solberg, Eimear Leacy, Thea Jørgensen, Tea Løkke Nyberg, Emmi Rakkolainen, Rachel Weiss och Julia Shaunessy.

