Luleå segrade – 1–0 mot Färjestad

Sarah Bujold avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå vann mot Färjestad i SDHL på bortaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Sarah Bujold för redan i första perioden.

Färjestad–Luleå – mål för mål

Det här var Färjestads andra uddamålsförlust den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Färjestad ligger på sjunde plats medan Luleå har tredjeplatsen.

Nästa motstånd för Färjestad är Skellefteå. Luleå tar sig an Linköping borta. Båda matcherna spelas söndag 14 september 12.00.

Färjestad–Luleå 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (11.24) Sarah Bujold.

Nästa match:

Färjestad: Skellefteå AIK, hemma, 14 september

Luleå: Linköping HC, borta, 14 september