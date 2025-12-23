Panelen om pyroteknik i ishallar: ”Blir heligt förbannad”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Så här dagen före dopparedagen kör vi såklart en panel där vi låter Per Svartvadet, Jonas Andersson, Ronnie Rönnkvist och Konrad Grönlund svara på några aktuella hockeyfrågor.



Pyroteknik i svenska hallar, Leksands jobbiga sits, petningen av Skellefteå-talangen Valter Lindberg inför JVM är tre av ämnena som behandlas.