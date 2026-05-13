Meghan Agosta är en av tidernas bästa spelare. Nu går hon för comeback – 39 år gammal och åtta år efter senaste matchen.

Här gör hon mål mot Sverige i OS i Vancouver 2010.

Foto: Bildbyrån.

Senast hon spelade var i OS 2018. Nu går Meghan Agosta för en comeback inom hockeyn och har gjort sig själv tillgänglig i PWHL-draften. Den tidigare forwarden är en av Kanadas bästa målskyttar någonsin i landslagssammanhang. Nu fyllda 39 år gör hon alltså en nysatsning på hockeyn.

Det återstår nu att se om något PWHL-lag väljer att tinga henne i draften. Om inte kommer hon att vara tillgänglig att skriva på för vilket lag som helst. Då kan det också komma att handla om en tryout.

Meghan Agosta blev MVP i OS

På meritlistan finns fyra OS och åtta VM där det totalt har blivit fem guldmedaljer, varav tre av dem kommer från OS. 2010 utsågs hon också till MVP i OS efter att ha gjort nio mål och 15 poäng på fem matcher.

Meghan Agosta spelade under karriären i den nordamerikanska ligan AMHL. Det återstår nu att se om hon får en chans i proffsligan PWHL.