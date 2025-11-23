Maja Nylén Persson gjorde comeback i PWHL efter att ha varit borta i nästan åtta månader med en skada. Då blev landslagsstjärnan målskytt direkt.

Maja Nylén Persson slog till direkt i PWHL-comebacken.

Foto: Spencer Colby/The Canadian Press via AP.

En av våra bästa spelare inför OS har haft en skadefylld höst. Maja Nylén Persson har inte gjort en enda match sedan den 17 mars. Men i natt var hon tillbaka för första gången sedan skadan, och blev då målskytt direkt.

25-åringen från Avesta spelar i New York Sirens där det förra säsongen blev sex poäng på 23 matcher.

När hon nu gjorde sin premiär för i år blev det alltså ett mål direkt. New York mötte Ottawa Charge och matchen var länge mållös. I den tredje perioden klev Sirens däremot ifrån och gjorde tre snabba mål i den tredje perioden. Maja Nylén Persson klev sedan fram och satte 4-0 i tom kasse.

Svensken landade in på 19:48 i istid och hade två skott på mål. Med OS först i februari har hon tid på sig att hitta formen. I Italien, där turneringen går av stapeln, väntas kullan vara en nyckelspelare för det svenska landslaget.

Source: Maja Nylén Persson @ Elite Prospects