På fredag klockan 13.00 avtäcker Magnus Hävelid sin svenska trupp inför JVM 2026 i Minnesota. I podcasten Inside Hockey funderar Peter Sibner och Uffe Bodin på vilka spelare som kommer att komma med – och vilka som överraskande nog kan missa turneringen på grund av svag form.

Melvin fernström är en av spelarna som slagits för en JVM-biljett under hösten. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Vi står inför ett spännande Junior-VM i USA under jul- och nyårshelgerna.

Juniorkronorna kommer med stor säkerhet att ha ett konkurrenskraftigt lag som ska kunna slåss om ädla medaljer i St. Paul och Minneapolis. I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin vad de tror om Sveriges lag, som presenteras av förbundskapten Magnus Hävelid på fredagen.

Framför allt pratas det om forwardssidan, som kan vara den bredaste och bästa som ett svenskt JVM-lag kunnat sätta på isen på väldigt länge. Så pass bred att flera rätt meriterande namn riskerar att hamna utanförlaget.

Hur blir det exempelvis med spelare som Melvin Fernström, Örebro, och Viggo Nordlund, Oskarshamn? Två spetsiga forwards som tidigare setts som givna spelare men som nu riskerar att bli petade. Fernström var årets rookie i SHL i fjol efter åtta mål och 17 poäng, men den här hösten har det inte klaffat för ynglingen, som har två mål på 24 matcher i toppligan. Nordlund var å sin sida petad i den sista samlingen inför JVM förra månaden. Var det ett tecken på att hans chans är borta?

Dessutom i podden Inside Hockey:

Två starka målvakter – vem av Herman Liv och Love Härenstam lägger handskarna på förstaspaden?

Sex gjutna backar – men vem blir årets försvarsgeneral och härförare?

Underåriga collegebacken kan få en nyckelroll

Ivar Stenberg – Sveriges stora x-faktor efter succéhösten i Frölunda.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här