Oliver Dejbjerg Larsen i Rögle har gjort en riktigt stark vinter. Talangen ligger tvåa i U20 Nationells poängliga – och stod för ett starkt junior-VM med Danmark.

Något som har gett eko till andra sidan Atlanten där klubbar från juniorligor har aviserat intresse.

— Absolut har jag funderat lite på om det är det steget jag ska ta eller om det är rätt steg för mig, säger talangen i podcasten ”Framtidens stjärnor”.

Oliver Dejbjerg Larsen går starkt i Rögle.

Foto: Nick Wosika/Icon Sportswire.

Hela avsnittet av ”Framtidens stjärnor” kan du titta på här!

En av de hetaste spelarna i vår juniorliga är Rögles danska talang Oliver Dejbjerg Larsen. Forwarden har gjort 22 poäng på de senaste tio matcherna i U20 Nationell och ligger just nu tvåa i den totala poängligan. Dessutom är hans ligans mest produktiva spelare bland de som är födda 2007 och yngre.

Samtidigt har han den här säsongen fått något av ett internationellt genombrott. I junior-VM i USA var 18-åringen Danmarks poängbästa spelare med sex poäng på fem matcher. Noterbart då är att Danmark gjorde totalt åtta mål under turneringen, och Rögletalangen var därmed direkt inblandad i den absolut majoriteten.

Med det fick han visa upp sig från sin bästa sida på den största juniorscenen med sitt land.

— Det har varit jättekul. Något man har drömt om sen man var liten. Sen vi gick upp har man varit taggad nästan ett år. Det är klart det är ett tufft resultat vi fick med oss men man kunde inte ha förväntat sig något annat. Det är de bästa i världen så vi ska möta så det var bara kul att få mäta sig mot de bästa. Jag skulle säga att för min egna del var det en rätt stabil prestation. Kul att visa sig fram i världen också, berättar Larsen.

Oliver Dejbjerg Larsen om framtiden i Rögle

Med framgångarna från JVM och vintern i Sverige har det börjat komma en hel del intresse för Rögles talang. Oliver Dejbjerg Larsen var tänkt att SHL-debutera för Rögle för ett par veckor sedan. Då satte en stukad handled stopp. Det återstår nu att se om han får chansen under våren.

Därefter är framtiden oklar. Klart är att det finns intresse på andra sidan atlanten där klubbarna i juniorligorna har blivit allt mer aggressiva i sättet de uppvaktar talanger från U20 Nationell.

— Just nu tänker jag inte så mycket på framtiden. Jag försöker bara vara här nu och försöker bli bättre varje dag. Det som händer kommer hända efter säsongen men jag försöker att inte tänka på det så mycket, säger talangen och fortsätter:

— Absolut har jag funderat lite på om det är det steget jag ska ta eller om det är rätt steg för mig. Som sagt försöker jag vara här och nu och bli bättre och bättre varje dag.

Var hoppas du att du är i ditt spel om ett år?

— Jag hoppas att jag kan fortsätta med den offensiva spets jag har samtidigt som jag bygger på det fysiska spelet. Jag vet att jag har mycket att jobba med där och göra det varje dag. Om jag fortsätter med det jag gör nu så kommer det att bli kul.

Source: Oliver Dejbjerg Larsen @ Elite Prospects