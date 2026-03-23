Det är inte långt kvar innan Johan Rosén tar ut sin trupp till U18-VM. Två potentiella debutanter i Småkronorna hade då kunnat vara Malcom Gästrin och Milan Sundström i MoDo.

— Han är stark på pucken och kan styra matcherna. Det är imponerande och spännande att följa, säger förbundskaptenen om den underåriga talangen.

Malcom Gästrin och Milan Sundström.

Förra veckan gästade Johan Rosén, förbundskapten för Småkronorna, Hockeysverige.se’s podcast Framtidens stjärnor. Då hade slutspelet precis dragit igång och MoDo var igång med både U18- och U20-laget. Nu har båda lagen åkt ur respektive slutspel. Där U20-laget förlorade efter stor dramatik mot Djurgården i den femte och avgörande matchen.

Samtidigt har det funnit många glädjeämnen i laget under säsongen.

Inte minst Milan Sundströms intåg i laget efter nyår. Forwarden fick då ”exceptionell status” tillsammans med Douglas Johnsson. Det innebar att de två blev de enda 09:orna som var tillgängliga för spel i U20 Nationell den här säsongen. I ligan har MoDo-talangen har 16-åringen också levererat. Med tolv mål och åtta assist på tolv matcher i grundserien var han en av seriens hetaste spelare under våren.

— Milan är ju spännande. Nu fick ju han stå tillbaka lite med den nya regeln som kom med exceptional players. Men han har ju visat att han tillhör toppen i landet om man tittar poängmässig produktion. Även i den matchen jag såg i måndags gör han det bra både defensivt och offensivt. Men det är framför allt offensiven som är hans signum. Hans passningsspel är fantastiskt bra och stark på pucken. Han är stark på pucken och kan styra matcherna. Det är imponerande och spännande att följa, säger Johan Rosén.

Malcom Gästrin och Milan Sundström i U18-VM?

Milan Sundström gjorde även åtta poäng på de fem matcherna mot Djurgården. Nu återstår det att se om det blir spel med U17-landslaget resten av säsongen, eller om han kommer skrälla sig in i U18-VM-truppen.

Samtidigt finns det en annan spelare i MoDo som har gjort en stark slutspurt. Förbundskaptenen själv vill nämligen lyfta fram lillebror Gästrin som en potentiell joker.

— Jag måste ändå säga att en sådan som Malcom Gästrin har gjort det bra i MoDo. Som inte har varit med någonting tidigare. Han har kommit in och fått spela HA och gör det på ett bra sätt. Han har även varit bra med J20 och driver det laget. Så han är en sån spelare som hade kunnat ta det steget, säger Rosén.

Malcom Gästrin har gjort 25 poäng på 24 matcher i U20 Nationell sedan han tog steget upp från U18-laget. Dessutom har han fått vara med i Hockeyallsvenskan under fyra matcher.

