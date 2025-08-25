2019 var han med och vann Stanley Cup med St. Louis Blues.

Nu flyttar Zach Sanford till Europa – och skriver på för schweiziska HC Lugano.

Zach Sanford vann Stanley Cup 2019. Foto: Darron Cummings/AP Photo/Alamy

Efter att ha spelat nio säsonger i NHL och AHL väljer forwarden Zach Sanford nu att vända blicken mot Europa.

30-årigen skriver nämligen på för schweiziska HC Lugano inför den kommande säsongen där han kommer att ha svenske Tomas Mitell och Stefan Hedlund som tränare.

– Zach bidrar med en mängd erfarenhet till vårt lag. Han är en mycket mångsidig forward som kan spela både ytter eller center, i powerplay eller i boxplay, där han är väldigt stark. Han kommer att ge stabilitet och kvalitet i alla aspekter av spelet och ger tränarstaben fler alternativ när det gäller hur de ska använda honom. Jag är väldigt glad att han kan ansluta sig till oss och hjälpa oss, säger Luganos VD Janick Steinmann.

Zach Sanford gjorde mål i den avgörande Stanley Cup-finalen

Zach Sanford draftades av Washington Capitals i andra rundan av NHL-draften 2013 och den storväxte forwarden debuterade sedan i NHL under säsongen 2016/17. Efter 26 matcher i Washington trejdades dock Sanford till St. Louis Blues. Efter att ha spelat hela säsongen 2017/18 i AHL fick han en ny chans Blues säsongen därpå och blev ordinarie i NHL.

Säsongen 2018/19 blev då historisk för Sanford och Blues. De gick tungt i NHL och låg under ett tag sist i tabellen och hamnade då i slagsmål med lagkamraten Robert Bortuzzo. Sedan vände säsongen och Blues hade sedan en osannolik resa som slutade med att de vann klubbens första Stanley Cup. Zach Sanford klev då fram och gjorde ett av målen i den sjunde och avgörande finalen mot Boston Bruins där Blues vann med 4-1 för att säkra titeln. Sanford gjorde fyra poäng på fem matcher i finalen.

Han hade sedan sin bästa säsong i karriären 2019/20 med 16 mål och 30 poäng på 58 matcher för Blues men sedan har Sanford tappat för varje säsong, speciellt efter att han lämnade St. Louis. Forwarden har då hoppat runt och spelat i Ottawa Senators, Winnipeg Jets, Nashville Predators, Arizona Coyotes och Chicago Blackhawks inom loppet av bara tre år. Förra året spelade han endast för Chicagos farmarlag Rockford IceHogs i AHL. Totalt blev det 334 NHL-matcher för Sanford.

Source: Zach Sanford @ Elite Prospects