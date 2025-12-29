Efter SHL-debuten – återvänder till Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

William Proos lånas ut ånyo. Efter 22-åringens SHL-debut blir det nu en ny vända i Almtuna och Hockeyallsvenskan.

William Proos lånas ut igen efter det korta SHL-inhoppet.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Efter 20+20 i Hockeyallsvenskan förra året belönades William Proos med ett SHL-kontrakt hos Linköping. Klubben valde då att låna ut honom till Almtuna omgående, där han spelat tre raka säsonger och etablerat sig på seniornivå. Under julmatcherna har Linköping däremot haft stora skadeproblem.

Då valde man också att kalla hem forwarden, som då fick göra SHL-debut.

22-åringen spelade 56 sekunder mot Djurgården den 18 december men fick sedan göra sex-sju minuter per match i de senaste tre matcherna med Linköping. Nu börjar de däremot få tillbaka lite spelare. Och då är det nu klart med en återkomst till Uppsala-laget.

— William har gjort det bra under sina matcher här och det har varit kul att se honom i LHC-tröjan. Nu befinner vi i oss ett läge där vi börjar få tillbaka våra forwards och därför är vi överens om att Proos lånas tillbaka till Almtuna för att fortsatt få mycket speltid och stort förtroende, säger Tony Mårtensson i ett pressmeddelande.

William Proos gjorde inga poäng under den korta sejouren i Linköping. I Hockeyallsvenskan har det blivit sju poäng på 27 matcher den här säsongen. Almtuna ligger elva i tabellen och möter i kväll Västerås på hemmaplan. Det är en viktig match för att ytterligare separera sig från kvalstriden.

