Kalmar HC fortsätter med att stärka upp backsidan inför premiären.

Wilhelm Westlund blir nu senaste spelare att ansluta. Detta genom ett korttidskontrakt.

– Vi är glada att vi kan få in Wilhelm på kort varsel, säger sportchefen Daniel Stolt.

Wilhelm Westlund i BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Tidigare i veckan presenterades lånet av Felix Carell från Malmö. Nu ser Kalmar HC till att avbräcken på backsidan inte blir mer förödande.



Efter skadebekymmer för både Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby, samt brutna samarbetet med Clay Hanus, meddelar nu den hockeyallsvenska klubben att Wilhelm Westlund ansluter på ett korttidskontrakt”som ersättare för skadad spelare”.



– Han har stor erfarenhet från Hockeyallsvenskan och det ska bli spännande att se honom hos oss, säger sportchefen Daniel Stolt på lagets sajt under fredagen.



Övergången bekräftar Hockeynews uppgifter kring Westlund, men Samuel Jonsson som även han uppgavs vara klar, är inte presenterad.

”En klubb som tar kliv varje säsong”

Wilhelm Westlund har Stocksunds IF som moderklubb och har erfarenhet av totalt tio säsonger i Hockeyallsvenskan. De senaste matcherna i ligan kom under 2023/24 i BIK Karlskoga, innan den nu 30-årige backen valde att flytta utomlands för spel i Tjeckien och HC Poruba 2011.



– Jag är väldigt glad över att detta blev klart, ser fram emot att få komma ner till Kalmar, träffa alla och dra igång. Kalmar är en klubb som tar kliv varje säsong och det blir kul att vara en del av, säger nu spelaren själv.



Westlund har bland annat ett JSM-guld på meritlistan från sin framfart som ung spelare i Färjestad och Djurgården. 52 matcher i Elitserien/SHL följdes av ett steg ner i Hockeyallsvenskan under 2016/17-säsongen. Först i Almtuna, sedan Timrå och Vita hästen.

Source: Wilhelm Westlund @ Elite Prospects