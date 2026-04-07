Målvakten lägger av − 23 år gammal

Blott 23 år gammal väljer Viktorie Svejdova att lägga plockhandsken på hyllan.

Kvalmatcherna med Rögle blev hennes sista i karriären.

– När jag ser tillbaka på min karriär, särskilt den här sista säsongen, känns det som ett perfekt avslut, säger Svejdova.

Viktorie Svejdova har spelat sin sista hockeymatch i karriären. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Hon har varit en stor talang från ung ålder och spelat ett OS och fyra VM för Tjeckien samt gjort sju säsonger i SDHL.

Därför kommer det som en överraskning när målvakten Viktorie Svejdova väljer att avsluta sin hockeykarriär vid endast 23 års ålder. Nyheten bekräftas på Rögles hemsida.

– Jag väljer att avsluta själv, mycket för att jag äntligen hittat tillbaka till glädjen i hockeyn. Det var viktigt för mig att sluta när det fortfarande kändes bra, inte nödvändigtvis på topp prestationsmässigt utan i hur jag mådde, säger Svejdova i ett uttalande och fortsätter:

– Samtidigt känner jag att det är dags för något nytt – jag har fått ett bra jobberbjudande, vill flytta ihop med min kille och leva ett mer vanligt liv. Med skador och allt annat i bakgrunden känns det som ett beslut jag är trygg i.

Viktorie Svejdova avslutar hockeykarriären i Rögle

Viktorie Svejdova kom till Sverige redan som 15-åring 2017 då hon flyttade till Örnsköldsvik för spel i MoDo Hockey. Hon tillbringade totalt fem säsonger i MoDo där hon spelade i både SDHL, NDHL samt i klubbens ungdomslag på pojksidan. 2022 flyttade hon vidare till SDE och tillbringade två säsonger i SDHL hos Stockholmsklubben, varav en som förstamålvakt 2023/24.

Därefter värvades hon till HV71 2024 och var förstamålvakt för klubben samt var med och räddade kvar HV i SDHL 2025. Hon inledde även årets säsong i HV men fick svårt att få speltid sedan klubben värvat stjärnmålvakten Stephanie Neatby från Frölunda samt även plockade in Amanda Johansson. Svejdova lämnade då HV71 och flyttade till Rögle. Där har hon varit en av de bästa målvakterna i NDHL, om inte den bästa, under säsongen.

Viktorie Svejdova var med och kvalade upp till SDHL med Rögle men laget förlorade i två raka matcher mot Linköping. Det kom att bli hennes sista matcher i karriären.

– När jag ser tillbaka på min karriär, särskilt den här sista säsongen, känns det som ett perfekt avslut – ett som gör att jag alltid kommer bära med mig hockeyn som något av det allra finaste i livet, säger Svejdova.

Viktorie Svejdova spelade sammanlagt 89 matcher i SDHL med 90,3 i räddningsprocent och 2,98 insläppta mål per match. Hon tog VM-brons med Tjeckien 2022.

