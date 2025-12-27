Svenske Viktor Östlund har varit en toppmålvakt i schweiziska andraligan under flera år.

Nu får han chansen i toppligan NL, och värvas till EHC Biel-Bienne inför nästa säsong.

Viktor Östlund får chansen i schweiziska högstaligan. Foto: Sergio Brunetti/IMAGO & Ronnie Rönnkvist (Montage)

2019 lämnade Viktor Östlund svensk ishockey och sedan dess har han gjort sig en karriär nere i Schweiz. 31-åringen, som är son till förre VM-målvakten Thomas Östlund, har schweizisk licens och räknas därför inte som en importspelare. Han har då fått spela några matcher på lån i högstaligan National League för flera klubbar men har annars spelat i andraligan Swiss League.

Sedan 2021 har Viktor Östlund spelat för HC La Chaux-de-Fonds i Swiss League och där har Östlund varit minst sagt framgångsrik. Han har varit en toppmålvakt i andraligan under flera säsongers tid och har haft flest vinster av alla SL-målvakter tre år i rad. Han var även med och ledde klubben till dubbla ligatitlar både 2023 och 2024. Som ”sämst” har han haft 91,8 i räddningsprocent under en säsong med HC La Chaux-de-Fonds. Även den här säsongen har Östlund inlett starkt med 92,4 i räddningsprocent och 2,24 GAA på 22 matcher.

Men till nästa säsong kommer Östlund att få ta ett steg uppåt.

Viktor Östlund klar för Biel-Bienne

EHC Biel-Bienne i högstaligan National League meddelar nämligen att de har gjort klart med stockholmaren från och med 2026. Där har han skrivit på ett tvåårskontrakt med Biel.

”Viktor bidrar med lugn, atletism och en stark arbetsmoral, och kommer att vara ett perfekt tillskott till målvaktsteamet. EHC Biel är övertygade om att de har fått en värdefull tillgång i Viktor Östlund, som kommer att integrera sig i laget med sin professionalism och ambition”, skriver klubben på sin hemsida.

Viktor Östlund spelade i AIK och Almtuna som junior. Han kom sedan att även spela allsvensk hockey med Västervik under ett par säsonger. 2015 kom däremot ett besked som vände Viktor Östlunds liv upp och ner. Han fick nämligen lymfkörtelcancer och var borta från hockeyn ett tag innan han fortsatte sin karriär. Från och med 2020 är Östlund däremot friskförklarad och de senaste åren har han sedan spelat sitt livs ishockey vilket nu leder till att han får chansen i högstaligan med Biel.

Source: Viktor Östlund @ Elite Prospects