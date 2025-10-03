Viktor Liljegren kommer inte att spela i Tyresö/Hanviken den här säsongen.

Den tidigare SSK-forwarden lämnar och blir nu tillgänglig på marknaden.

Viktor Liljegren får leta efter en ny klubb. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

I mitten av september stod det klart att Viktor Liljegren skulle träna och provspela med Tyresö/Hanviken i Hockeyettan. Detta efter att ha fått lämna Södertälje under lågsäsongen.

Men det kommer inte att bli seriespel med Tyresö/Hanviken för Liljegren. Han lämnar nämligen efter att ha varit med under klubbens försäsong i ungefär två veckor.

”Vi tackar Viktor Liljegren för de matcherna han spelade med oss under föregående vecka. Viktor får inte ihop livspusslet med spel i Hockeyettan. Vi önskar Viktor stort Lycka till med framtiden”, skriver klubben på sociala medier.

Viktor Liljegren blir därmed fri på marknaden och får söka efter en ny klubbadress till årets säsong.

Förra säsongen stod 31-åringen för 29 poäng på 48 matcher för Södertälje i HockeyAllsvenskan. Under sin karriär har han spelat 30 SHL-matcher med Timrå samt gjort 313 matcher i HockeyAllsvenskan med Karlskrona, Västervik och Södertälje. Liljegren har Hanvikens SK som moderklubb och spelade juniorhockey i Djurgården. Som ung flyttade han dock till USA där han spelade juniorhockey en säsong och sedan gjorde fyra år på college och spelade i ECHL innan han vände hem till Sverige igen.

Source: Timothy Liljegren @ Elite Prospects