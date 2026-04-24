Uppgifter: Växjö-löftet nära Oskarshamn

20-årige Ville Svensson har lämnat Växjö efter 75 SHL-matcher. Nu uppger Smålandsposten att forwarden är nära IK Oskarshamn.

Via Mörrum, Karlskrona och Malmö hamnade han i Växjö, som junior. Nu ser 20-årige Ville Svensson ut att ha gjort klart med en ny utmaning efter 75 ombytta SHL-matcher. Och det blir inte Vimmerby, där den unge forwarden varit på lån under de senaste säsongerna.

Efter avtackningen i Lakers uppger Smålandsposten att en flytt till allsvenska Oskarshamn är nära.

Även Barometern har samma uppgifter denna torsdagskväll, och bara detaljer ser alltså ut att ligga mellan Svensson och en presentation. Den 188 centimeter långa pjäsen ser alltså ut att testa vingarna ordentligt.

Under den gångna SHL-säsongen noterades 20-åringen för 47 framträdanden i SHL – med två mål och fyra assist. I Hockeyallsvenskan och U20 har han varit betydligt mer produktiv. Bara under årets lån till Vimmerby blev det fem poäng (1+4) på sex matcher. Då i samma serie han nu kliver ner i.

