Uppgifter: Södertälje lånar från SHL

Valter Lindberg har fått begränsat med speltid i Skellefteå AIK. Nu lånar Södertälje in 19-åringen, enligt uppgifter till Expressen.

Valter Lindberg lånas ut till Södertälje

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Om ungefär två veckor stänger transferfönstret, då agerar Södertälje genom att stärka upp centersidan. Från Skellefteå lånar klubben nu in Valter Lindberg, meddelar Expressen.

Avtalet innebär att Lindberg är dubbelregistrerad, vilket gör att han kan spela för båda klubbarna under resten av säsongerna. Lånet kan dock dröja något i och med att Skellefteå tappar Oliver Okuliar och Mikkel Aagaard för spel i OS, då kan klubben behöva 19-åringen.

SHL-meriterad center ansluter till SSK

Centern har gjort 39 matcher i SHL under den pågående säsongen där han stått för 11 poäng (3+8). Nu ser det alltså ut att bli spel i Hockeyallsvenskan. Valter Lindberg är sistaårsjunior och har gjort 26 juniorlandskamper och ett U18-VM. Som sista spelare petades han dock till junior-VM för en dryg månad sedan.

Södertälje har tagit 59 poäng på 42 matcher, nu återstår det endast 10 matcher av grundserien. På onsdag förväntas det bli publikfest i Scaniarinken när Vimmerby kommer och gästar. Stockholmslaget siktar på att ta sig till slutspel medan smålänningarna kämpar för att undvika negativt kval, där de har fem poängs marginal från kvalstrecket.