Teodor Munther var under sina juniorår i Djurgården en av Sveriges mest lovande 05:or. Efter en stark första seniorsäsong i Hockeyettan är han nu klar för spel i Södertälje, uppger Expressen.

Teodor Munther jublar efter final två i J20 SM-slutspel mellan Djurgården och Skellefteå den 11 april 2025 i Stockholm.

I Djurgården var Teodor Munther en mycket lovande talang och var landslagsmässig i flera år. Han spelade i U17- till U20-landslaget och vann både J18- och J20-SM-guld med Djurgården. Under sina juniorår blev han även utsedd till MVP i J18 Nationell samt till bästa målvakt i J20 Nationell.

Förra säsongen lånades han ut till flera Hockeyettan-klubbar samtidigt som det även blev en debut för Djurgården i Hockeyallsvenskan. Det var borta mot Vimmerby den 31 januari, där han klev fram med 17 räddningar på 18 skott i 6-1-segern. Den här säsongen har det blivit spel med Vita Hästen i Hockeyettan. Där har talangen varit riktigt bra med 17 spelade matcher, 92,5 i räddningsprocent och 2,15 insläppta mål per match.

Nu ser det ut som att han får en ny chans högre upp i seriesystemet.

För enligt Expressen är 20-åringen klar för spel i Södertälje nästa säsong.

Ungt målvaktspar i SSK nästa säsong

Det rapporteras om att Love Härenstam kommer att stanna ett år till, samtidigt som Niclas Westerholm ser ut att lämna. In kommer då istället Teodor Munther. Det blir med andra ord ett ungt målvaktspar i SSK nästa säsong där det är två stora framtidsnamn som kommer att kampera ihop.

Södertälje ska strax gå in i en semifinalserie mot Björklöven. Det återstår sedan att se vilken serie de kommer att tillhöra nästa säsong.

Source: Teodor Munther @ Elite Prospects