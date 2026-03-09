”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robert Leino gjorde fem säsonger i SHL med Örebro innan han skrev på för Kloten. Till nästa säsong ser det ut att bli en flytt till Kometa Brno, rapporterar iSport.

Robert Leino var en populär spelare i Örebro under sina säsonger i klubben.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Redan första säsongen i Örebro gjorde Robert Leino 15 mål och 33 poäng i SHL. Forwarden höll sig sedan, förutom en säsong, runt 30-poängsstrecket. Det blev totalt 253 matcher och 135 poäng i Sverige innan han inför den här säsongen valde att lämna. Först var det tal om en flytt hem till Finland och Kärpät, men sedan blev det istället Kloten i Schweiz.

Där har 32-åringen gjort 26 poäng på 48 matcher den här säsongen. Kontraktet går nu också ut för forwarden – men någon återkomst till Sverige blir det inte.

Nästa säsong blir det nämligen spel i Tjeckien, rapporterar iSport. Det är Kometa Brno som har vunnit kampen om finländaren enligt uppgifterna. Den tjeckiska klubben ska också ha haft möjlighet att köpa loss honom redan den här säsongen, men då valt att avböja.

Robert Leino hade inför den här säsongen enbart spelat i Finland och Tjeckien. Men nu väntar alltså ett nytt land och en ny liga för den 13-faldiga landslagsmannen.

Source: Robert Leino @ Elite Prospects