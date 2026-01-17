Uppgifter: Svensken återvänder till Ryssland

Johan Mattsson uppges återvända till Ryssland.

Enligt ryska uppgifter är han på väg till KHL-klubben Traktor Tjeljabinsk inför nästa säsong.

Johan Mattsson uppges återvända till Ryssland nästa säsong. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån & Jonas Brockmann/Eibner-Press Photo

Inför årets säsong valde Johan Mattsson att lämna KHL efter fyra säsonger. I stället flyttade målvakten till Tyskland där han skrev på för storklubben Adler Mannheim som gäller fram till våren. Där har han 91,4 i räddningsprocent och 2,28 GAA på 16 matcher i DEL.

Efter säsongen löper däremot 33-åringens kontrakt med Adler Mannheim ut och nu uppges målvakten också redan vara på väg att göra klart med en ny klubbadress. Det är ryska Sport-Express som kommer med uppgifter om att Mattsson ska vara på väg tillbaka till KHL, bara ett år efter att han lämnade ligan. Till nästa säsong väntas han vakta kassen för Traktor Tjeljabinsk i Ryssland.

Johan Mattsson uppges vara klar för KHL-återkomst

Johan Mattsson, som var med och vann JVM-guld med Sverige 2012, spelade i SHL med Frölunda mellan 2017 och 2021. Där var han med och vann SM-guld 2019 samt blev CHL-mästare både 2019 och 2020 innan han lämnade för spel i KHL 2021. Johan Mattsson skrev först på för lettiska Dinamo Riga men flyttade sedan till Ryssland för spel i Avtomobilist Jekaterinburg. Där hade han ett kontrakt som gällde till 2023 och stannade kvar efter Rysslands invasion av Ukraina medan flera andra svenskar flydde landet.

Efter att kontraktet med Avtomobilist Jekaterinburg löpte ut 2023 valde sedan Mattsson att stanna i Ryssland och skrev på för storklubben SKA St. Petersburg. Till säsongen 2024/25 flyttade han till kazakiska Barys Astana innan han i år flyttade till tyska Adler Mannheim.

Johan Mattsson representeras fortfarande av den kontroversielle agenten Aljoša Pilko, vars agentur PlayersAgent LLC är registrerad i Moskva, som har skickat flera spelare till KHL de senaste åren. Nu ser Mattsson alltså också ut att återvända till Ryssland för spel i KHL från och med nästa säsong.

Under årets säsong är det tre svenskar som spelar i KHL. Det är backarna Robin Press (Metallurg Magnitogorsk) och Fredrik Claesson (Dynamo Moskva) samt forwarden Dmytro Timashov (Admiral Vladivostok). Till nästa säsong kan alltså den siffran utökas till fyra spelare, precis som i fjol när Mattsson också spelade i den ryssägda ligan.

Source: Johan Mattsson @ Elite Prospects