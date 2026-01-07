17-årige stortalangen Tynan Lawrence lämnar Muskegon Lumberjacks mitt under säsongen.

I stället är han klar för collegespel med Boston University.

”Vi hoppas att detta steg ska hjälpa honom att kämpa om förstaplatsen i NHL-draften”, skriver Lumberjacks i ett uttalande.

Tynan Lawrence byter klubb mitt under säsongen. Foto: Michal Fajt/IMAGO

Inför årets NHL-draft nämns kanadensiske centern Tynan Lawrence som en av de största talangerna. Han bedöms i princip vara självklar på topp tio och de flesta expert-rankingarna har honom också som ett topp fem-val i sommarens draft.

Nu väljer 17-åringen att göra en överraskande flytt – mitt under sin draftsäsong.

Han lämnar USHL-klubben Muskegon Lumberjacks med omedelbar verkan. I stället kommer Lawrence att ta klivet till collegeligan NCAA och spela med Boston University för att visa vad han går för mot tuffare motstånd.

– Vi vill tacka Tynan för allt han har gjort för Lumberjacks. Hans bidrag till vårt lag har varit enormt, framför allt med hans historiska slutspel förra året. Han kommer alltid att vara en Lumberjack för oss, och vi hoppas att detta steg ska hjälpa honom att kämpa om förstaplatsen i NHL-draften. Vårt program kommer alltid att handla om att göra det som är rätt för våra spelare när det gäller deras utveckling, säger klubbpresidenten Steve Lowe i ett uttalande.

Tynan Lawrence skrev USHL-historia i fjol

Tynan Lawrence stod för en historisk säsong i Muskegon Lumberjacks som 16-åring i fjol. Han gjorde 25 mål och 54 poäng på 56 matcher i grundserien. Därefter följde han upp det med hela åtta mål och 18 poäng på 14 matcher i slutspelet när Muskegon blev Clark Cup-mästare. Lawrences 18 poäng i slutspelet är bäst någonsin av en U17-spelare i USHL:s historia. Inför årets säsong utsågs Tynan Lawrence till lagkapten för Muskegon Lumberjacks och har sedan gjort tio mål och 17 poäng på 13 matcher i USHL.

Tidigare i sin karriär har Lawrence representerat Kanada vid U17-VM och Hlinka Gretzky Cup. Förra säsongen gjorde han sex poäng på fem matcher när Kanada vann guld i U17-VM. Inför årets säsong noterades han sedan för 1+2 på fem matcher i Hlinka Gretzky Cup där Kanada fick nöja sig med brons.

Nu väntar alltså collegespel för Tynan Lawrence under resten av årets säsong. Det återstår att se hur det påverkar hans status inför sommarens NHL-draft.

