Ryktas lämna – slår tillbaka: ”Det är bara påhitt”

Efter fyra år i Schweiz kom plötsligt ett rykte om att Tim Heed skulle kunna bryta sitt kontrakt och lämna Ambrí-Piotta.

För hockeysverige.se svarar toppbacken om sin framtid och slår tillbaka mot uppgifterna.

– Det är bara påhitt. Jag är inte den som sticker bara för att det går lite tungt, säger Heed.

Tim Heed slår tillbaka efter flyttryktet nere i Schweiz. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den här veckan har Tre Kronor samlats i Jönköping när Fortuna Hockey Games startar med en match mot Schweiz på torsdag. Det är ett ungt och spännande landslag som präglas av sex spelare från JVM-guldlaget i vintras och sammanlagt tio debuanter.

En av åldermännen i landslaget är 35-årige backen Tim Heed som gör en ny satsning mot VM. Han tog plats i laget 2024 men förra året var han en av de sista spelarna som petades innan VM-truppen togs ut. För Heed, som också har spelat i Tre Kronor under säsongen, var det en självklarhet att tacka ja när Sam Hallam ringde.

– Säsongen blev ju lite kortare så det är alltid kul att få vara med här. Det är en alltid en ära och bara kul att få vara här och köra. Man kommer in i det mer och mer för varje träning. Det är kul, säger Tim Heed till hockeysverige.se.

Blir det en lite annorlunda för dig nu när det är så många yngre, kliver du in och tar lite av en ”papparoll” i laget?

– Ja, man är väl bland de äldre i laget och har varit med tidigare. Man får försöka vara här och stötta och bidra på alla sätt man kan. Sedan är det många som har varit med högt upp tidigare och de vet vad som gäller. Om de har några funderingar är det klart att man är där och stöttar och hjälper dem, säger Heed och fortsätter:

– Man känner till hur det funkar och sedan är det alltid kul att träffa lite nya ansikten, många nya och unga som är här. Det är kul att lära känna dem och se hur de är. Det är alltid kul att komma hit och jag ser fram emot de kommande veckorna.

Du har inga problem att hänga med i farten och energin som de här JVM-killarna kommer in med då?

– (Skratt) Det är väl farten i sådana fall, man får använda skallen lite mer. Det är bara kul, de kommer in med härlig energi, spelglädje och spelskicklighet. Det är kul att vara här och få spela med dem.

Tim Heed är tillbaka i landslagsdressen för att jaga en VM-plats. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Tuffa säsongen i Schweiz: ”Kan göra det bättre”

Tim Heed kommer däremot från en tuff säsong nere i Schweiz. Hans Ambrí-Piotta har varit en stor besvikelse och kom näst sist i National League. Därmed tvingades de spela negativt kval mot jumbon HC Ajoie, men där vann Ambrí med 4-0 i matcher för att säkra kontraktet.

– Det har varit en tuff säsong överlag, både personligen och för laget. Man fick avsluta på ett bra sätt ändå genom att vinna playouten där. Det blev ett starkt avslut och jag hoppas kunna få fortsätta på samma sätt nu när man är här.

Blir man extra sugen att komma in och spela med landslaget när säsongen inte gått som man har velat i klubblaget?

– Man är alltid sugen skulle jag säga. När man får frågan om att spela med Tre Kronor så är det alltid en ära. Om jag känner mig hel och fräsch, då är det ett självklart ja alla gånger. Det spelar egentligen ingen roll på det sättet, men det är klart att det är kul att få förlänga säsongen, absolut.

Tim Heed har spelat fyra raka säsonger i Ambrí-Piotta och har en stor roll i laget. Heed snittade 24:04 minuter per match vilket var tredje mest av alla spelare i ligan. Han lyckades däremot inte upprepa succén från säsongen dessförinnan. 2024/25 stod han för 38 poäng (9+27) på 52 matcher och vann backarnas poängliga i Schweiz. Den gångna säsongen blev det däremot 22 poäng (2+20) på 52 matcher för Tim Heed. Han avslutade däremot med 0+5 på fyra matcher i kvalet när Ambrí-Piotta säkrade kontraktet.

Har din egen säsong blivit lite påverkad av lagets prestation eller hur ser du på det?

– Det är väl både och. Jag tycker att det går att göra det bättre, både som spelare och som lag. Som import där borta ska man vara en utav de ledande spelarna och levererar man inte kan det spegla av sig en del på laget också. Det gick väl lite hand i hand. Jag tycker att jag avslutade säsongen bättre än vad jag började.

– Jag hoppas att säsongen fortsätter i stigande riktning och det hade varit väldigt kul att få spela ett VM igen, men det är tuff konkurrens och många bra spelare. Det är bara att ta det match för match, träning för träning och se hur långt det räcker.

Efter succén förra året gick det desto tyngre för Tim Heed och hans Ambrí-Piotta i år. Foto: Michela Locatelli/freshfocus/Bildbyrån

Svarar efter ryktet: ”Blev förvånad när det kom ut”

2023 skrev Tim Heed ett nytt treårskontrakt med Ambrí-Piotta, trots att han redan hade ett år kvar på sitt avtal. Hans kontrakt med klubben gäller därmed i ytterligare ett år, till 2027. I början av april kom det däremot rykten från Contropiede i Schweiz som gjorde gällande att parterna kunde gå skilda vägar. Enligt uppgifterna skulle Heed kunna bryta sitt kontrakt med Ambrí-Piotta för att fortsätta sin karriär på annan ort.

Har du nåtts av uppgifterna också, och hur ser läget ut i Ambrí?

– Ja, jag läste det. Jag blev ganska förvånad när det där kom ut. Jag har inte haft någon tanke alls på att bryta kontrakt eller något sådant. Jag är inte den som sticker bara för att det går lite tungt. Jag är motiverad och sugen på att komma tillbaka dit och göra en bättre säsong. Från mitt håll, och vad jag vet från klubbens håll, så är vi på samma sida och ser fram emot nästa säsong och att göra den bättre.

– Jag vet inte om det var någon… Eller att de hade lite att skriva om så de hittade på någonting. Men från mitt håll och vad jag har hört från klubben så kommer jag att vara tillbaka där nästa år. Jag ser fram emot den säsongen där.

Så du har inte fått några indikationer från klubben om att gå skilda vägar?

– Nej, absolut inte. Jag hade bra möten med både GM och tränare efter säsongen. Vi hade samma bild om vad som gällde fortsättningen och det var att jag skulle komma dit igen, fortsätta spela och att vi, både personligen och som lag, skulle ha en bättre säsong. Det är inte mycket mer än det. Jag tror, som jag sade, att det var något påhitt från någon som inte hade något att skriva om.

Enligt Tim Heed är det inte aktuellt att flytta och han dementerar uppgifterna från Schweiz. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Tim Heed öppnar för flytt till Sverige: ”Får se vilka alternativ som finns”

Tim Heed har Södertälje SK som moderklubb men har även spelat för Malmö Redhawks, Växjö Lakers, Västerås IK och Skellefteå AIK i Sverige. I Skellefteå vann Heed SM-guld 2014 och säsongen därpå gjorde han succé och prisades med Salming Trophy som SHL:s bästa svenska back. Han lämnade svensk ishockey 2016 och har därefter tillbringat tio år i Schweiz, KHL samt i Nordamerika där han bland annat spelade 105 NHL-matcher med San Jose Sharks.

Nästa år fyller Heed 36 år och karriären kan således vara på väg mot sitt slut under de kommande åren.

Du har ju kontrakt i Schweiz även nästa år, men finns tankarna att komma tillbaka och avsluta hemma i Sverige framöver?

– Jag har inte tänkt så långt egentligen men familjen trivs väldigt bra där. Vi har varit där i samma klubb i fyra år nu och jag ser fram att det blir en femte nästa säsong. Det där är någonting som vi kommer att börja fundera över lite nu efter sommaren kanske, när nästa säsong börjar, se hur familjen ställer sig till det och hur det går personligen samt vad för alternativ det finns. Sverige är alltid Sverige och att komma hem och spela är alltid ett alternativ.

– Sedan, som jag sade, trivs vi väldigt bra där. Ungarna trivs bra i skolan med aktiviteter och mycket kompisar. Jag kan inte ta det beslutet själv utan det är något som vi måste snacka ihop oss om som familj. Vi får se, vi trivs väldigt bra där i alla fall. Vi får se vad som händer.

Är det SSK som gäller vid en hemflytt eller är du öppen för det mesta?

– Det är ju klart att SSK ligger nära. Sedan vill man ju alltid spela på så hög nivå som möjligt. Vi får väl se. Vi bor ju i Trosa här hemma och då är det ju Södertälje som är närmast. Vi får se lite vilka alternativ som finns och hur säsongen går på ett personligt plan nästa år. Det är klart att man blir ju äldre och äldre, men man kan inte tänka för långt fram hela tiden. Nu är fullt fokus här och på att göra allt för att ta sig så långt som det går i landslaget. Allt det där andra är saker som man får fundera på senare, avslutar Tim Heed.

Source: Tim Heed @ Elite Prospects