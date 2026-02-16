Theodor Johnsson är klar för MoDo för resten av säsongen. Backen lånas in från finska Vasa Sport.

— Han spelar med ett lugn, är stark i egen zon och tar kloka beslut med pucken, säger sportchef Henrik Gradin.

Theodor Johnsson är klar för spel i MoDo resten av säsongen.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån.

Under sista dagen av transferfönstret valde MoDo att agera. Efter att ha plockat in August Berg valde Henrik Gradin nu att slå till på en till back. Det blev till slut Theodor Johnsson, till vardags i Vasa Sport, som lånas in.

Backen har gjort tre raka säsonger i den finska klubben sedan han lämnade Malmö och Sverige efter sista junioråret.

Nu blir det en återkomst till svensk hockey där 23-åringen från Helsingborg är klar för spel i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen har han gjort nio poäng på 50 matcher i finska ligan.

— Theodor är en back vi har följt under en längre tid. Han spelar med ett lugn, är stark i egen zon och tar kloka beslut med pucken, säger Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

Theodor Johnsson har gjort 53 SHL-matcher under karriären för Växjö respektive Malmö. Under junioråren blev det tolv juniorlandskamper för backen, men inget stort mästerskap. Kontraktet med Vasa är även över nästa säsong och svensken kommer därmed att återvända till Finland efter säsongen.

Source: Theodor Johnsson @ Elite Prospects