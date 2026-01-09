Lägger av – efter säsongen i HockeyAllsvenskan  

Förra säsongen spelade Teemu Tallberg i Tingsryd.

Nu meddelar 34-åringen att han avslutar sin hockeykarriär.

Teemu Tallberg lägger skridskorna på hyllan. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Inför förra säsongen gjorde Tingsryds AIF klart med ett meriterat nyförvärv i form av finländaren Teemu Tallberg. Finländarens flytt till Tingsryd blev hans första övergång utanför Sverige efter att ha tillbringat hela sin karriär hemma i Finland.

Han fick en ledande roll direkt i TAIF och utsågs till assisterande kapten. Forwarden snittade 18:25 minuters istid per match, näst mest bland lagets forwards. Han landade till slut in på 14 poäng (6+8) på 43 matcher i HockeyAllsvenskan.

På transferdeadline 15 februari valde Tingsryd dock att sälja Tallberg. Han avslutade sedan säsongen i Liiga med Kiekko-Espoo.

Efter säsongsslutet i fjol har Tallberg sedan gått klubblös och inte hittat någon ny klubbadress. Nu meddelar därför 34-åringen via Instagram att han lägger skridskorna på hyllan.

Totalt under sin karriär spelade Teemu Tallberg hela 557 matcher i finska högstaligan och noterades för 191 poäng. Tallberg var då bland annat lagkapten för storklubben HIFK under ett antal säsonger där han spelade fram till flytten till Tingsryd. Säsongen 2021/22 fick Tallberg också göra debut i finska landslaget. Som ung spelade han både U18-VM och JVM med Finland.