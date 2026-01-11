Kontraktet med MoDo bröts i förtid. Nu är Sverre Rønningen klar för en återkomst till Storhamar i Norge.

Sverre Rønningens sejour i MoDo blev en kort sådan.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Efter att ha varit sjukskriven en längre tid och hemma i Norge en längre tid valde Sverre Rønningen och MoDo att gå skilda vägar. Den resliga backen har nu gått i ett par dagar utan en ny klubb. Men nu är det helt klart med en återkomst till Storhamar.

I Hockeyallsvenskan blev det åtta poäng på 19 matcher.

— För oss handlar hockey om mer än prestationer på isen. Det handlar om trygghet, tillhörighet och att ta hand om varandra – både i bra och krävande perioder, säger huvudtränare Petter Thoresen i ett pressmeddelande.

Sverre Rønningen har tidigare gjort två säsonger i Storhamar och även spelat för Lillehammer i den norska högsta ligan. 24-åringen har även gjort 17 matcher i det norska A-landslaget.

