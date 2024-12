Silly-kollen: Öppnar för korttidslösning

JVM-frånvaro öppnar för korttidslösningar i SHL-klubben – och den allsvenska klubben för en dialog om en fortsättning för huvudtränaren.

Rasmus Kågström tittar närmare på några av den senaste tidens silly-snackisar.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Skellefteå öppnar för korttidslösning under JVM

Skellefteå AIK är den klubb som har flest spelare uttagna till den stundande JVM-turneringen. Klubben tappar Axel Sandin-Pellikka, Rasmus Bergqvist, Zeb Forsfjäll och Oskar Vuollet till mästerskapet i Kanada, vilket gör att general managern Erik Forssell nu tittar på att stärka upp laget under jul- och nyårsperioden.

För Norran bekräftar han att klubben är öppen för korttidslån från Hockeyallsvenskan under denna period.

– Det är aktuellt, får vi se hur det ser ut. Det kan bli match till match hur vi agerar, säger Forssell till tidningen.

Tidigare under säsongen har Skellefteå plockat in backen Stefan Milosevic på korttidslån från BIK Karlskoga och förra säsongen lånade man in centern Hampus Harlestam, då i Almtuna, till en bortamatch mot Linköping.

Almtuna i dialog om fortsättning med Karlunden

Daniel Karlunden tog över huvudansvaret på Almtunas tränarbänk inför den här säsongen och har efter en tung inledning på hösten nu lyckats lyfta laget till en elfteplats i tabellen. Almtuna är nöjda med det jobb som Karlunden gjort i klubben – och undersöker nu möjligheten att förlänga hans avtal.

För UNT bekräftar sportchefen Nicklas Danielsson att parterna för en dialog kring framtiden.

– Vi vill ganska snart kunna ge nån form av besked men vi får se vart det leder. Men vi har inga andra ambitioner än att hitta en bra lösning med “Danne”. Jag har kommunicerat kontinuitet och tror fortsatt på det, säger Danielsson till tidningen.

Innan tränaruppdraget i Almtuna hade Karlunden haft olika tränar- och ledarroller inom Hockeyettan-klubben Tyresö/Hanviken.

Förre SHL-forwarden uppges flytta till KHL

Anthony Camara gjorde en säsong i SHL med HV71 säsongen 2019/20. Därefter väntade två säsonger i Tjeckien, innan han inför säsongen 2022/23 tog steget till KHL. Där spelade han fram till denna säsong, innan han skrev på för slovakiska Nitra.

Nu ser Camara ut att vara på väg till Ryssland på nytt.

Enligt sports.ru ska Camara vara överens med KHL-klubben Lada Toljatti på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Den här säsongen återfinns fyra svenskar i ligan i form av Robin Press, Dmytro Timashov, Fredrik Claesson och Johan Mattsson. I ligan återfinns även SHL-bekantingar i form av bland andra Dylan Sikura, Anthony Greco och Jayden Halbgewachs.

Brynäs tappar landslagscenter till USA

Brynäs kommer att tappa den finska landslagscentern Sanni Vanhanen efter säsongen.

19-åringen anslöt till SDHL-klubben från finska HIFK inför säsongen, men kommer nästa säsong att representera Ohio State University. Det meddelar Brynäs via sin hemsida.

– Det här är inget som kommer som en chock för oss. Sanni har varit tydlig med att hon har haft ambitioner om spel på college. Så vi är glada för hennes skull att det blir till verklighet efter säsongen. Dialogen mellan oss och Sanni har varit god och vi önskar henne all lycka till, säger sportchefen Erika Grahm.

Vanhanen har noterats för 15 poäng på 21 matcher för Brynäs den här säsongen. I Ohio State University återfinns denna säsong svenska backen Mira Jungåker.

Västeråsspelare får inte träna med laget

Både Gabriel Kangas och Gian-Marco Hammerer har fått sparsamt med istid på slutet i Västerås. Nu ställs de helt utanför A-lagstruppen – och får i stället träna med klubbens juniorlag.

Om det är början på slutet för duon i klubben återstår att se.

– Det har liksom inte gått den väg som vi hade tänkt oss så från och med imorgon (läs: idag) kommer de att träna med juniorlaget tillsvidare, sen får vi se vad som händer, säger sportchefen Niklas Johansson till VLT.

Hammerer hämtades in till Västerås från den schweiziska storklubben Davos inför den här säsongen, men har än så länge misslyckats med att göra något större avtryck i klubben. Hammerer har noterats för 18 matcher med Västerås den här säsongen och har ännu inte noterats för någon poäng.

Kangas spelade noterades för 13 poäng på 49 matcher med Västerås förra säsongen, men har denna säsong endast producerat en poäng på 22 matcher.

Bägge spelarna har utgående kontrakt med Västerås.