Sebastian Bengtsson har öst in poäng sedan han lämnade Sverige.

Nu flyttar 30-åringen vidare – och är klar för spel i tyska EC Bad Nauheim.

Sebastian Bengtsson, här i Södertälje. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

2021 valde Sebastian Bengtsson att lämna svensk hockey efter flera säsonger i HockeyAllsvenskan. Det har senare visat sig vara ett succédrag då forwarden har fått fart på karriären utomlands.

Han inledde i brittiska EIHL där Bengtsson gjorde hela 28 mål och 62 poäng på 51 matcher för Dundee Stars. Säsongen 2022/23 gick flyttlasset sedan till Schweiz för spel i andraligan SL. Han gjorde först 41 poäng på 24 matcher för HC La Chaux-de-Fonds och bytte sedan till HC Thurgau till säsongen 23/24. Där stod Bengtsson för 36 poäng på 36 matcher.

Förra säsongen spelade 30-åringen för den franska toppklubben Rouen. Även i Frankrike fortsatte Bengtsson leverera på en hög nivå och han producerade 43 poäng på 40 matcher i Ligue Magnus.

Sebastian Bengtsson flyttar till Tyskland

Nu flyttar Sebastian Bengtsson vidare återigen och han är klar för spel i sin femte klubb på lika många säsonger.

Forwarden skriver på för EC Bad Nauheim som spelar i den tyska andraligan.

– Sebastian är en dynamisk spelare. Han har god blick för spelet och är en bra skridskoåkare. Han kan både skapa chanser och är även ett målhot. Han är också en bra lagspelare, säger tränaren Peter Russell på klubbens hemsida.

Sebastian Bengtsson är fostrad i Huddinge IK men spelade juniorhockey i både Djurgården och Färjestad innan han tog steget till Södertälje. Mellan 2014 och 2018 spelade Bengtsson i HockeyEttan innan han värvades tillbaka till SSK. Det blev två säsonger i Södertälje men 2020 lämnade han SSK för spel i nykomlingen Väsby IK. Efter Väsbys degradering tillbaka till HockeyEttan 2021 lämnade han sedan Sverige.

Totalt har Bengtsson gjort 53 poäng på 154 matcher i HockeyAllsvenskan och 125 poäng på 143 matcher i HockeyEttan under sin karriär i Sverige.

