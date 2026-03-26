Tidigare Frölundabacken bekräftar − lägger av

Philip Larsen tog sig från Danmark till NHL, via spel i Rögle och Frölunda.

Nu meddelar 36-åringen att karriären är över efter att ha avslutat hemma i moderklubben Esbjerg.

2005 valde en ung Philip Larsen att lämna sin moderklubb Esbjerg för spel i Sverige. Han spelade först i Rögle där han gjorde 13 matcher i HockeyAllsvenskan redan som 16-åring. Han värvades sedan till Frölunda där han först fick inleda i klubbens juniorlag innan han kom upp i Elitserien. 2008 valdes sedan Larsen i femte rundan av Dallas Stars i NHL-draften. Dansken kom sedan att spela 116 matcher i Elitserien/SHL för Frölunda innan han tog klivet över till Nordamerika.

Larsen fick även spela i Dallas Stars under ett par år och var en ordinarie NHL-back för både Stars samt Edmonton Oilers. Han spelade sedan två år i KHL innan han fick en ny NHL-chans av Vancouver Canucks 2016. Han återvände sedan till KHL och spelade fem säsonger i Salavat Julaev Ufa, där han bland annat prisades som KHL:s bästa back 2018.

Philip Larsen lägger av hemma i Esbjerg Energy

2022 lämnade han sedan Ryssland och valde, något oväntat, att vända tillbaka hem till Danmark. Han skrev på för moderklubben Esbjerg Energy och där har han spelat under de senaste fyra säsongerna. Efter att Esbjerg åkt ut med 4-1 i kvartsfinal mot Rungsted Seier Capital meddelar nu Philip Larsen att hockeykarriären är över. Han avslutade alltså sin karriär hemma med fyra år i moderklubben Esbjerg.

Philip Larsen has announced his retirement from professional hockey.



From Esbjerg, Denmark, Philip was selected by the @DallasStars in the 2008 @NHL Entry Draft and would make his NHL debut one season later on April 4, 2010, recording his first point just two days later. Philip… pic.twitter.com/OLceWMD4d9 — NHL Alumni (@NHLAlumni) March 26, 2026

Philip Larsen kom att spela 151 NHL-matcher under sin karriär, vilket är mest av alla danska backar genom tiderna. Han spelade också sex VM-turneringar för Danmark under sin karriär.

Source: Philip Larsen @ Elite Prospects