Oula Palve har gjort klart med en ny klubb.

Finländaren återvänder till Schweiz och skriver ett två månader långt kontrakt med EHC Kloten.

Oula Palve, här i Brynäs säsongen 2022/23. Foto: Julia Koch/Bildbyrån

Det har tidigare rapporterades att det har varit en dragkamp bland finska klubbar om att försöka locka hem Oula Palve till årets säsong.

Men nu står det klart att det inte blir någon återkomst till Finland för den 33-årige forwarden. Palve, som har varit klubblös sedan han lämnade schweiziska HC Ajoie, har nämligen gjort klar för en ny lösning utomlands. Under onsdagsmorgonen presenterar EHC Kloten att de har kommit överens med finländaren om ett kontrakt som gäller i två månader, fram till 30 november.

Oula Palve får ny chans i Schweiz

Kloten väljer att värva Oula Palve sedan lagets toppforward Brandon Gignac skadats och väntas missa fyra till sex veckors spel.

– Vi är glada att Oula kan ansluta till oss omedelbart. Han är en spelare som kan stärka vårt powerplay. Han kan den schweiziska ligan, och hans profil korrelerar med vårt system, säger sportchef Ricardo Schödler.

I EHC Kloten blir Palve lagkamrat med svenske Max Lindroth samt andra tidigare SHL-spelare som Robert Leino, Tyler Morley och Lukas Klok.

Oula Palve kom till Sverige 2020 och spelade sedan tre säsonger i SHL. Han inledde i Linköping men lämnade LHC för spel i Brynäs under januari 2021. I Brynäs fick forwarden ett lyft och säsongen 2021/22 blev han intern poängkung i Gävle-klubben med 35 poäng på 50 matcher. Efter att Brynäs åkte ut ur SHL 2023 återvände Palve hem till Finland där han gjorde stor succé. Oula Palve vann poängligan hemma i Liiga efter att ha gjort 64 poäng på 60 matcher. Det ledde till att han fick ett kontrakt i Schweiz med HC Ajoie där han producerade 19 poäng på 32 matcher förra säsongen.

Source: Oula Palve @ Elite Prospects