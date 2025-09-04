Uppgifter: Dragkamp om förre SHL-forwarden

Oula Palve går alltjämt klubblös inför den kommande säsongen.

Nu rapporterar Urheilucast att det pågår en dragkamp bland Liiga-klubbar om den tidigare SHL-forwarden.

Oula Palve.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Enligt podcasten Urheilucast ska klubblöse Oula Palve vara högintressant för klubbar i Liiga inför den stundande säsongen.

Den tidigare Linköpings– och Brynäs-forwarden går alltjämt klubblös efter att hans avtal med Ajoie löpte ut i våras. TPS ska ligga bäst till i kampen om 33-åringens signatur, medan även KooKoo och HPK ska vara intresserade av forwarden.

Kan stanna utomlands av skatteskäl

Enligt programledaren Esko Seppänen finns det dock skäl för Palve att stanna utomlands en säsong till.

– Av skatteskäl vore det mer ekonomiskt att stanna kvar utomlands, i den tyska ligan till exempel, men i Liiga är det klart att det kommer att bli en dragkamp om honom, säger Seppänen i podcasten enligt Atleetti.

Blev Liigas poängkung 2024

Palve spelade SHL-hockey för Linköping och Brynäs mellan 2020 och 2023, innan han återvände till Liiga för spel i Ilves. Där gjorde forwarden stor succé och blev ligans poängkung med sina 64 poäng (20+44) på 60 matcher, vilket resulterade i ett kontrakt i Schweiz.

Förra säsongen noterades Palve för 19 poäng (2+17) på 32 poäng i NL med Ajoie.