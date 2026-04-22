Den unge målvakten Noel Massot värvades till Linköping på ett tvåårskontrakt.

Nu står det klart att avtalet bryts efter ett år − och 20-åringen är klar för spel i en annan klubb.

Noel Massot lämnar Linköping för spel i Hockeyettan nästa säsong. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Förra året gick målvaktstränaren Karl Malmquist från Mora till Linköping. Målvaktslöftet Noel Massot följde då efter tränaren från Dalarna ner till Östergötland och 20-åringen skrev ett tvåårskontrakt med LHC. Han lånades dock ut till Tranås i Hockeyettan för hela säsongen 2025/26 och kom inte att göra en enda match i Linköping. Han agerade endast backup i SHL under några tillfällen under säsongen annars spelade han endast i Tranås.

Nu står det klart att Massot och Linköping går skilda vägar. Enligt LHC fanns det en option om att bryta avtalet efter första säsongen, en option som nu har aktiverats. Det innebär att Noel Massot lämnar Linköping utan att ha spelat en enda match för klubben.

”Linköping Hockey Club tackar Noel Massot för hans tid i föreningen och önskar honom stort lycka till i den fortsatta hockeykarriären”, skriver LHC på sin hemsida.

Noel Massot klar för permanent flytt till Tranås

I stället är Noel Massot klar för en permanent flytt till Tranås AIF. Där har han skrivit ett kontrakt som gäller för säsongen 2026/27.

– Noel har gjort sin första seniorsäsong hos oss och det känns riktigt bra att fortsätta tillsammans. Han har visat att han kan stänga matcher och tävla om förstaspaden. Det är en lättsam och ödmjuk person som vi är glada över att få jobba vidare med, säger klubbchef Stefan Fransson via Tranås Instagram-konto.

Noel Massot vaktade kassen i 20 matcher för Tranås under grundserien och hade 90,1 i räddningsprocent samt 2,51 insläppta mål per match. Han fick även spela i en slutspelsmatch för Tranås innan de åkte ut mot blivande finallaget Visby/Roma. Göteborgaren var en av de bästa målvakterna i U20 Nationell under säsongen 2024/25 innan flytten till Linköping. Han hade då 92,3 i räddningsprocent och 2,18 GAA på 40 matcher med Moras U20-lag.

Source: Noel Massot @ Elite Prospects