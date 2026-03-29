Har ryktats till SHL − blir tillgänglig på marknaden

Niko Huuhtanen har tidigare kopplats ihop med en möjlig SHL-flytt.

Nu blir forwarden tillgänglig på marknaden − då han lämnar Biel-Bienne i Schweiz.

De senaste åren har Niko Huuhtanen kopplats ihop med en möjlig SHL-flytt ett antal gånger. Redan 2024 gick det SHL-rykten kring forwarden sedan han gjort succé och öst in poäng för Jukurit hemma i Liiga. Han skrev dock i stället ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning och flyttade till andra sidan Atlanten.

Huuhtanen hade det dock tufft i Nordamerika. Säsongen 2024/25 stod han för 20 poäng på 51 matcher i AHL. Till årets säsong fick 22-åringen sedan svårt att ens ta plats i farmarlaget Syracuse Crunch och han skickades ner till farmarligans farmarliga ECHL. Huuhtanen valde sedan att bryta sitt kontrakt med Tampa Bay Lightning och återvända till Europa under årets säsong. Återigen fanns det SHL-intresse för forwarden, men han valde i stället spel i schweiziska Biel-Bienne.

SHL-klubbar har visat intresse för Niko Huuhtanen

Även där har Niko Huuhtanen däremot haft det tungt. Han lyckades inte komma upp i nivå och hamnade i stället i klubbens frysbox. I februari kom sedan rapporter om att Biel ville göra sig av med Huuhtanen och Expressen uppgav att flera SHL-klubbar hade hört sig för om finländarens situation i klubben. Det ledde dock ingenstans utan Huuhtanen blev kvar i Biel resten av säsongen. Han noterades dock för endast 2+1 på tio matcher i den schweiziska klubben.

Nu meddelar också Biel-Bienne att de går skilda vägar med Niko Huuhtanen som får lämna klubben.

”Niko, vi tackar dig uppriktigt för ditt engagemang i EHC Biel-tröjan och önskar dig all lycka och mycket framgång i din sportsliga och personliga framtid!”, skriver Biel på sin hemsida.

Det återstår att se om SHL-klubbarna som tidigare har visat intresse för Niko Huuhtanen återigen kan vara tänkbara spår för finländaren framöver.

