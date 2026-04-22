MoDo värvar back – från Frölunda

MoDo värvar Oskar Wahlberg från Frölunda. Den 20-årige backen är klar på ett tvåårskontrakt.

Oskar Wahlberg under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och Linköping den 31 januari 2026 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

I Frölunda har Oskar Wahlberg tagit stora kliv och den här säsongen fick han komma ut i seniorhockeyn. Det blev dels 16 matcher i SHL med göteborgarna och sedan 32 matcher på lån i Östersund. Till nästa säsong tar han nu steget till Hockeyallsvenskan på allvar. Han har nämligen skrivit på för MoDo inför nästa säsong.

I och med det är han klar för sin fjärde elitklubb i Sverige. Sedan tidigare har han spelat juniorhockey i Malmö och Mora, innan han förförra säsongen tog steget till Frölunda.

– Det ska bli spännande att komma till Ö-vik. Jag hade ett bra snack med (Henrik) Gradin där han berättade om föreningen, och det jag har sett av klubben utifrån har också varit bra. Jag är glad över att MoDo hörde av sig, säger backen själv.

Oskar Wahlberg kommer ursprungligen från Limhamn i Malmö och är tvilling med den tidigare JVM-stjärnan Anton Wahlberg, som nu spelar i AHL. Även pappa Mikael Wahlberg har varit spelare på elitnivå.

Nu blir den 20-åriga backen MoDos första nyförvärv på backsidan inför säsongen 26/27. Där han väntas få en stor roll som kan etablera honom i Hockeyallsvenskan och på seniornivå.

— Det är en ung, skicklig back som vi tycker har tagit stora steg under den senaste säsongen, som han delat mellan spel i Frölunda och Östersund. Han är storväxt och bra på skridskorna för sin storlek. Det ska bli kul att se honom i vår tröja där vi hoppas han kan fortsätta sin utvecklingskurva och hjälpa laget, säger Henrik Gradin.

Kontraktet är skrivet över två år.

