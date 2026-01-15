Josef Ingman gör oväntad comeback

Tre matchers inhopp blev det i Örnsköldsvik HF och Hockeyettan 2024/25. Nu gör 30-årige Josef Ingman oväntad comeback – i Ungern.

Ingman jublar efter uppflyttningen med MoDo 2023. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg.

Utöver ett kortare äventyr i USA och NAHL har Josef Ingman spelat hela sin karriär i Sverige. MoDo, Örnsköldsvik, Karlskrona, Brynäs, Djurgården, Östersund är några av adresserna under den karriär som efter 2024 såg ut att vara helt slut.

Nu, efter tre inhopp i ÖHF och Hockeyettan förra säsongen, presenteras Ingman plötsligt av Ungerska UTE. Detta i ett inlägg på sociala medier under onsdagen.

”Vi presenterar vår nya svenska försvarare, Josef Ingman ansluter till vårt lag”, skriver man.

30-åringen från Ö-vik blir där lagkamrat med bland annat Maxim Golod, tidigare i Nybro, och Anthony Luciani som hoppade in i SSK 2022/23.

Utöver sina 112 matcher i SHL var en av de tydliga höjdpunkterna från Ingmans karriär uppflyttningen till högstaligan med MoDo 2023. Backen stod då för fem poäng i slutspelet, som slutade med en finalvinst mot Djurgården och firande på hemmais.

Source: Josef Ingman @ Elite Prospects