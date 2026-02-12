Svenske succélöftet har gjort sitt val

19-årige Melvin Ekman har gjort sitt college-val inför 2026/27. Svenske succélöftet i Dubuque Fighting Saints flyttar till Minnesota State University.

– Vi är taggade på att Melvin ska få sin nästa chans, säger Evan Dixon, huvudtränare i USHL-laget.

Melvin Ekman har gjort sitt college-val. Foto: Dubuque Fighting Saints (montage).

Tre dagar har gått sedan tidigare Örebro-junioren Dante Josefsson Westling meddelade att han valt att flytta vidare till Niagara University. Nu vet vi även var hans svenske lagkamrat i Dubuque Fighting Saints kommer att spela sin hockey kommande år.

Efter två säsonger i USHL kommer även Melvin Ekman ta college-vägen i NCAA. Men i hans fall blir det Minnesota State University. Något talangen, född 2006, själv meddelar på sociala medier.

”Jag är stolt och hedrad över att kunna meddela att jag valt att spela Division 1-hockey vid Minnesota State University. Tack till alla som har hjälpt och stöttat mig längs vägen”, skriver Ekman.

– Vi är taggade på att Melvin ska få sin nästa chans. Det här är en återspegling av det hårda arbete och den hängivenhet han lägger ner på sitt hantverk dagligen, tillägger Evan Dixon, huvudtränare i Dubuque, på lagets sajt.

I delad skytteligaledning bland svenskarna

Melvin, som är son till nuvarande förbundskaptenen Nils Ekman, har SDE som moderklubb, men hann med två år i Djurgårdens verksamhet innan flytten till Nordamerika 2024.

I Dubuque Fighting Saints, som ofta plockat över svenskar till USHL, har Ekman sedan gått från klarhet till klarhet. 14 poäng under första året har följts av hela 31 (16+15) hittills under 2025/26. Bland svenskarna i juniorligan är det endast Tobias Öhman och Melvin Novotny som kunnat producera mer. I antal mål är han i delad ledning.

Denna säsong spelar jämnårige svensken Alexander Zetterberg redan för Minnesotas collegelag.

Source: Melvin Ekman @ Elite Prospects