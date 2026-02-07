”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Max Westergård har haft svårt att få istid i Björklöven under sin utlåning.

Nu meddelar klubben att 18-åringen återvänder till Frölunda.

Max Westergård lämnar Björklöven och återvänder till Frölunda. Foto: Bildbyrån

För nästan en månad sedan meddelade Björklöven att de stärkte sin trupp genom att låna Frölundas forwardstalang Max Westergård. Lånet har däremot inte blivit som någon av parterna har hoppats.

Westergård har studsat mellan Björklöven och Frölunda de senaste veckorna, där han har gjort fem matcher i ”Löven” och tre matcher med göteborgarna. Den senaste tiden har han däremot varit uppe i Umeå, men tappat sin ordinarie plats i laget. Westergård har inte spelat alls i veckans matcher mot Östersund och MoDo.

Nu meddelar Björklöven att de har kommit överens om att avbryta lånet. Max Westergård lämnar därför ”Löven” och kommer i stället att återvända till Frölunda framöver.

”Beslutet har fattats efter dialog kring speltid och roll i laget”, skriver Björklöven på sin hemsida.

Max Westergård kan återvända till Björklöven

Max Westergård har gått poänglös från alla fem matcher i HockeyAllsvenskan med Björklöven under låneperioden. Den här säsongen har han även gjort 17 SHL-matcher med Frölunda, men också gått poänglös från samtliga matcher. Samtidigt har han också gjort hela 21 poäng på tolv matcher i Frölundas U20-lag. Tidigare under säsongen var han även uttagen i Finlands JVM-lag där han stod för 1+3 på sju matcher.

Trots att Westergård nu lämnar Björklöven skriver klubben att det fortfarande finns en chans att finländaren kan återvända till Umeå senare under säsongen.

”Parterna håller en öppen dialog kring framtiden och utesluter inte ett vidare samarbete längre fram under säsongen”, skriver Björklöven.

