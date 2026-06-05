Uppgifter: Var nära att trejda stjärnan – till rivalen

En av NHL-säsongens mest spektakulära trejder var nära att bli verklighet. Enligt NHL-insidern David Pagnotta hade Toronto Maple Leafs och Montreal Canadiens en överenskommelse på plats som skulle ha skickat Matthew Knies till ärkerivalen – i utbyte mot ett paket innehållande bland annat storlöftet Alexander Zharovsky och två förstaval i draften, uppger insidern David Pagnotta i DFO Rundown.

Matthew Knies blev nästan trejdad till Montréal Canadiens vid trade deadline, uppger David Pagnotta. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Toronto Maple Leafs och Montreal Canadiens var bara detaljer från att genomföra en av de största trejderna under NHL-säsongen 2025/26.

Det avslöjade NHL-insidern David Pagnotta i podden DFO Rundown, där han berättade att stjärnforwarden Matthew Knies var på väg till Montreal före NHL trade deadline i mars.

Enligt Pagnotta hade klubbarna redan kommit överens om villkoren för affären. Canadiens skulle skicka ett omfattande paket till Toronto, med den ryske toppforwarden Alexander Zharovsky som huvudpjäs. Utöver Zharovsky skulle ytterligare en talang samt två förstaval i NHL-draften ingå i utbytet.

– De hade en överenskommelse på plats mellan Leafs och Canadiens som skulle ha skickat Matthew Knies till Montreal, säger Pagnotta.

Toronto nära att trejda Matthew Knies till Montreal

Knies, 23, svarade för 23 mål och totalt 66 poäng på 79 matcher den gångna säsongen. Den 191 centimeter långe ytterforwarden skrev nyligen på ett långtidskontrakt som sträcker sig till sommaren 2031 med en lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar per säsong.

Zharovsky, som skulle ha gått i motsatt riktning, räknas som en av Montreals främsta framtidsnamn. Under säsongen 2025/26 noterades den 19-årige ryssen för 16 mål och 42 poäng på 59 matcher i KHL med Salavat Julajev Ufa. Han valdes av Canadiens som 34:e spelare i andra rundan förra sommaren.

Trots att parterna enligt uppgifterna var överens hann affären aldrig slutföras innan transferfönstret stängde.

Montreal väntas försöka igen

Montreals general manager Kent Hughes har tidigare berättat att klubben hade en större affär på gång vid deadline som inte gick i lås, och att man hoppades kunna återuppta diskussionerna under sommaren. Nu hävdar Pagnotta att det var just Knies som var måltavlan.

Sedan dess har dock mycket förändrats i Toronto. Brad Treliving, som ledde Maple Leafs när förhandlingarna ägde rum, har fått lämna sin post och ersatts av John Chayka. Trots det tror Pagnotta att Canadiens kommer att försöka återuppliva samtalen.

– Det tror jag absolut att de kommer att göra, säger han.

Source: Matthew Knies @ Elite Prospects