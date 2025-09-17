Återupptar karriären – två år efter dödsolyckan

Matt Petgrave var inblandad i Adam Johnsons tragiska död i en ishockeymatch i England för två år sedan. Nu är han på väg att återuppta sin egna karriär.

Matt Petgrave återupptar karriären efter Adam Johnssons död.

Foto: Erica Denhoff/Icon Sportswire.

Det var i oktober 2023 som det tragiska inträffade. Matt Petgraves skridsko flög upp och skar Adam Johnson i halsen. Det blev den värsta tänkbara utgången där Nottingham-spelaren sedermera avled till följd av skadan.

Matt Petgrave var spelaren vars skridsko träffade Johnson.

Efter händelsen följde en lång tid av hat och hot mot Petgrave. Det blev till och med en polisutredning för vållande till annans död. Där bevisen till slut inte visades vara tillräckliga. Det gick helt enkelt inte att bevisa att det var mer än en olycka. Och nu, nästan två år senare, är det dags att spela ishockey igen.

Matt Petgrave är nämligen på väg att skriva på för Indy Fuel i ECHL, farmarligans farmarliga. 33-åringen har tidigare gjort 200 matcher i ligan och det var där han spelade innan det blev en flytt till Europa där det blev spel i Tjeckien, Slovakien och England.

Matt Petgrave is set to sign an ECHL pact with the Indy Fuel & resume his pro hockey career, source tells @InsideAHLHockey.



Petgrave, 33, hasn't played since a collision in an October 28, 2023 game between Sheffield & Nottingham (EIHL) resulted in the death of Adam Johnson. — Tony Androckitis* (@TonyAndrock) September 16, 2025

Adam Johnson, som blev 29 år, har sörjts av en hel hockeyvärld. Den tidigare Malmöspelarens död blev också startskottet för en stor debatt om halsskydd inom ishockeyn. Där flera ligor och förbund har infört hårda krav mot halsskydd.