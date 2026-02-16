Backen dumpades under deadline day
Marc-Olivier Duquette lämnar IK Oskarshamn. Den kanadensiska backen har inte levt upp till förväntningarna under säsongen.
Det blev en lugn deadline day för övergångar hos de svenska elitklubbarna. Det var ingen blockbuster-värvning eller någon oväntad övergång. Istället var det Oskarshamn som gjorde sig av med en spelare ett par timmar innan fönstret stängde.
Det handlar om Marc-Olivier Duquette. Backen var tänkt att ta en stor roll i Hockeyallsvenskan men så har det inte blivit. Åtta assist på 37 matcher blev facit för honom. Nu står det alltså även klart att han lämnar klubben.
— ”Duke” har haft en tuff säsong där både vi och han hade hoppats på en större roll. Han har hanterat situationen på ett väldigt proffsigt sätt och vi vill inte stå i vägen när han har fått en möjlighet för större roll på annat håll, säger sportchef Arsi Piispanen i ett pressmeddelande.
Marc-Olivier Duquette kom till Oskarshamn efter en säsong i den tyska andraligan. I övrigt har han enbart spelat hemma i USA. Det återstår nu att se vilken som blir hans nästa klubbadress.
