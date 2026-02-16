Backen dumpades under deadline day

Marc-Olivier Duquette lämnar IK Oskarshamn. Den kanadensiska backen har inte levt upp till förväntningarna under säsongen.

Marc-Olivier Duquette under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Modo den 26 september 2025.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Det blev en lugn deadline day för övergångar hos de svenska elitklubbarna. Det var ingen blockbuster-värvning eller någon oväntad övergång. Istället var det Oskarshamn som gjorde sig av med en spelare ett par timmar innan fönstret stängde.

Det handlar om Marc-Olivier Duquette. Backen var tänkt att ta en stor roll i Hockeyallsvenskan men så har det inte blivit. Åtta assist på 37 matcher blev facit för honom. Nu står det alltså även klart att han lämnar klubben.

— ”Duke” har haft en tuff säsong där både vi och han hade hoppats på en större roll. Han har hanterat situationen på ett väldigt proffsigt sätt och vi vill inte stå i vägen när han har fått en möjlighet för större roll på annat håll, säger sportchef Arsi Piispanen i ett pressmeddelande.

Marc-Olivier Duquette kom till Oskarshamn efter en säsong i den tyska andraligan. I övrigt har han enbart spelat hemma i USA. Det återstår nu att se vilken som blir hans nästa klubbadress.

Source: Marc-Olivier Duquette @ Elite Prospects