Han har stått utan klubb hela säsongen. Nu är Mantas Armalis klar för spel i Ilves i Finland för resten av säsongen.

Mantas Armalis går till Ilves i Finland.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Samtidigt som Mantas Armalis har stått utan kontrakt under hösten har flera lag i SHL behövt förstärkning på målvaktssidan. Veteranen har däremot inte skrivit på för nån ny klubb. Och nu står det klart att det blir en flytt utomlands.

Han har nämligen gjort klart med Ilves i Finland.

Beskedet kommer alltså efter en tid där målvakten har varit sammankopplad med flera svenska klubbar. Inte minst Djurgården och Brynäs som har haft svajigt målvaktsspel. Men nu väntar alltså ett utlandsäventyr för 33-åringen. För honom blir det också första gången i Finland.

– Mantas Armalis tillför mer bredd, erfarenhet och konkurrenskraft till vår målvaktsavdelning. Han anländer till Finland ikväll och ansluter till vårt lag imorgon, säger sportchef Timo Koskela.

Kontraktet är skrivet över den här säsongen. Tidigare har Mantas Armalis spelat för Dinamo Riga i KHL och San José Barracuda i AHL. Utöver det har hela karriären spenderats i Sverige där han de tre senaste säsongerna representerat Leksand.

I Ilves spelar redan flera svenska spelare. Simon Johansson, John Nyberg, Erik Borg, Carl Klingberg och Jens Lööke har alla kontrakt med den finska klubben. Just nu ligger laget sist i Liiga och väljer därför att agera.

Source: Mantas Armalis @ Elite Prospects