Talangens besked – lämnar Frölunda

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Måns Toresson kommer att lämna Frölunda efter säsongen.

20-åringen bekräftar att han flyttar till college till nästa säsong.

Måns Toresson lämnar Frölunda för collegespel nästa säsong. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

För andra säsongen i rad är Måns Toresson varit lagkapten för Frölundas U20-lag. Däremot har han fått begränsade chanser i A-laget. I fjol var han ombytt i nio SHL-matcher men fick minimalt med istid. Den här säsongen har det blivit 16 matcher för centern i SHL, men återigen med begränsade minuter.

Samtidigt har Toresson varit en ledande spelare för Frölunda i U20 Nationell. I fjol blev det 22 mål och 40 poäng på 44 matcher för Frölundas U20-lag och under årets säsong har han fyllt på med 20 mål och 33 poäng på 24 matcher. Därmed ligger han fyra i skytteligan av U20 Nationell.

Till nästa säsong kommer den 20-årige göteborgaren däremot inte att bli kvar i Frölunda HC.

Måns Toresson flyttar till collegeligan NCAA

Under torsdagen bekräftar Måns Toresson att han lämnar Frölunda. Från och med nästa säsong kommer han i stället att flytta över till USA och spela i collegeligan NCAA. På Instagram skriver Toresson att han är klar för Lake Superior State University från och med 2026/27. Där spelar just nu två svenskar, backen Max Ranström och centern William Ahlrik. Till nästa säsong ska även den förre Södertälje-talangen William Samuelsson, son till legendaren Mikael Samuelsson, flytta till Lake Superior State University.

Måns Toresson har varit en av de främsta spelarna i 2006-kullen och har varit med hela vägen från U16-landslaget till Juniorkronorna. Han kom däremot inte med till JVM men har spelat både inofficiella U17-VM samt U18-VM 2024 där Toresson var med och tog brons med Småkronorna. Han har varit ombytt i 25 SHL-matcher för Frölunda under sin unga karriär.

Source: Måns Toresson @ Elite Prospects