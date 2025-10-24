Lukas Reichel uppges kunna vara på väg bort från Chicago Blackhawks.

Enligt The Fourth Period visar flera andra NHL-lag intresse för tysken.

Lukas Reichel kan vara på väg bort från Chicago Blackhawks. Foto: Erin Hooley/AP Photo/Alamy

För några år sedan ansågs Lukas Reichel vara en av de hetaste unga talangerna i världen. Han gjorde succé hemma i Tyskland som tonåring och valdes som 17:e spelare av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2020. När han tog klivet över till Nordamerika 2021 stod Reichel för hela 57 poäng på 56 matcher i AHL, vilket var näst bäst av alla U20-spelare.

Men i NHL har tysken inte riktigt fått spelet att lossna och de senaste åren har Reichel stagnerat lite i sin utveckling. Även om han har varit ordinarie i NHL de två senaste åren har genombrottet uteblivit för 23-åringen. I fjol stod han för åtta mål och 22 poäng på 70 matcher med Chicago. Under sommaren uppgavs Reichel sedan kunna vara på väg bort från Blackhawks, men har blivit kvar i klubben och har inlett med 2+2 på fem matcher i NHL under säsongsstarten.

Chicago Blackhawks kan trejda bort Lukas Reichel

Nu intensifieras trejdryktena kring Lukas Reichel.

The Fourth Period uppger att Chicago Blackhawks har haft diskussioner med andra klubbar om Reichel. Även om ingen trejd har blivit av än uppges tysken fortfarande finnas på Chicagos bytesblock. Enligt uppgifter ska ett flertal klubbar vara intresserade av att trejda till sig 23-åringen. Bland annat ska Vancouver Canucks, Detroit Red Wings och San Jose Sharks ha visat ett tydligt intresse av värva Reichel. Det återstår att se om Blackhawks kan nå en lösning med någon annan NHL-klubb.

Sedan sin debut i världens bästa hockeyliga har Lukas Reichel noterats för 58 poäng på 174 matcher för Chicago Blackhawks. Samtidigt har han även gjort starka 116 poäng på 121 matcher i AHL. Reichel, som är född 2002, kom upp som en del av Tysklands ”gyllene generation” tillsammans med Moritz Seider, Tim Stützle och JJ Peterka. Lukas Reichel har däremot fått se sig bli omsprungen av de övriga tyska stortalangerna eftersom att Stützle, Peterka och Seider alla har blivit stjärnor på NHL-nivå.

Source: Lukas Reichel @ Elite Prospects