KLART: Lämnar Finland – för schweiziska klubben

Tidigare spekulerades det att Ludvig Claesson skulle lämna Vasa Sport för att fortsätta karriären i Schweiz. Nu bekräftar finska klubben på sina sociala medier att den tidigare SHL-backen är klar för Davos.

Ludvig Claesson är klar för Davos. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Med tre dagar kvar till att transferfönstret stängs agerar den serieledande klubben Davos. Schweizarna förstärker med den svenska backen Ludvig Claesson. Han lämnar nu den finska klubben Vasa Sport där han noterats för 10 poäng (1+9) på sina 43 spelade matcher.

Nu väntar en fortsättning för svensken i storklubben Davos. Claesson kommer att ansluta till laget direkt, på ett avtal som sträcker sig över säsongen ut.

Ängelholm och Rögle är ”hemma” för Claesson

Tidigare tillhörde Claesson SHL-klubben Rögle, en förening han stortrivdes i, och som han menar ”alltid är prio”.

– Rögle har verkligen blivit hemma för mig och Ängelholm är hemma för mig i mångt och mycket, berättade Claesson tidigare för hockeysverige.se.

29-åringen hade hoppats på en fortsättning med ängelholmklubben efter förra säsongen, så blev det inte. Istället blev det spel i Finland med Vasa Sport när ett ettårskontrakt skrevs på. Nu väntar nya äventyr för backen med Davos.

