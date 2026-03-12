Onsdagens uppgifter från Blick väckte hopp i både Luleå och Björklöven kring Lucas Wallmark. Nu dementerar svenske stjärnans agent.

– En handfull av klubbarna i SHL har hört av sig till mig sedan i går och de har fått samma svar som dig, säger Claes Elefalk till NSD.

Hopp i SHL efter Lucas Wallmark-uppgifter. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots ett avtal till 2027 med Fribourg-Gottéron började det i veckan sippra ut uppgifter kring Lucas Wallmark. Schweiziska Blick var de som drog igång det hela, och man menade att svensken bett om att få lämna klubben i förtid.

– Det finns alltid rykten om de bästa spelarna i de olika ligorna. Det är inte vår praxis att kommentera dem, sade stjärnans agent Claes Elefalk då till tidningen.

Men med tidigare koppling till både Björklöven och Luleå har det hela väckt hopp hemma i Sverige. Detta när Wallmark ser ut att bli tillgänglig, men också då moderklubben (Björklöven) spelar för att till slut ta sig upp i SHL. Nu skjuts det hela ner av både NSD och agenten.

Dementerar: ”Kommer inte lämna Schweiz”

Den svenska tidningen uppger, efter egen efterforskning, att det inte blir spel i varken Luleå eller ”Löven” nästa säsong.

– Han kommer inte att lämna Schweiz, slår även Elefalk fast för NSD och fortsätter.

– Rykten som det om honom uppstår ofta runt spelarna som är dominanta i de stora ligorna och vi har som policy att inte kommentera sanningshalten i dem. En handfull av klubbarna i SHL har hört av sig till mig sedan i går och de har fått samma svar som dig.

Däremot verkar uppgifterna om att Wallmark ska byta klubb vara korrekt. Men då ska det alltså handla om en flytt inom Schweiz där Lausanne nämns som ett möjligt spår.

Den 30-årige centern med över 200 NHL-matcher på sitt CV lämnade Sverige 2016. Efter återkomsten till Europa 2021 har han spelat i CSKA Moskva, ZSC Lions och Fribourg-Gottéron. I nuvarande avtalet ska det även finnas en option för ännu längre avtal än 2027, och ledningen ska, enligt NSD, vilja behålla sin toppspelare.

Source: Lucas Wallmark @ Elite Prospects