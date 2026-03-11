Lucas Wallmark kan bli tillgänglig på marknaden inför nästa säsong.

Enligt Blick är stjärnan på väg att bryta sitt kontrakt med Fribourg-Gottéron.

Lucas Wallmark uppges ha bett om att få lämna Fribourg-Gottéron. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

De senaste åren har Lucas Wallmark varit en stjärnspelare i Schweiz för både ZSC Lions och Fribourg-Gottéron. Han har tillbringat de senaste tre åren i Fribourg och har kontrakt med klubben till 2027.

Det är däremot inte självklart att Wallmark fullföljer kontraktet med Roger Rönnbergs klubb. Enligt schweiziska Blick ska stjärnan nämligen ha bett om att få lämna Fribourg i förväg. Tidningen uppger att Lucas Wallmark kan bryta sitt kontrakt efter årets säsong och därmed bli tillgänglig på marknaden inför säsongen 2026/27.

Tidningen har också varit i kontakt med Wallmarks agent Claes Elefalk som inte vill kommentera uppgifterna.

– Det finns alltid rykten om de bästa spelarna i de olika ligorna. Det är inte vår praxis att kommentera dem, säger Elefalk till Blick.

Lucas Wallmark är från Umeå och är fostrad i Björklöven. Han spelade sedan för både Skellefteå och Luleå innan han tog klivet till Nordamerika 2016. Wallmark spelade 187 NHL-matcher för Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks och Florida Panthers innan han vände tillbaka till Europa och skrev på för CSKA Moskva. Han lämnade dock Ryssland 2022 och har sedan dess spelat i Schweiz. 2022 spelade Wallmark både OS och VM och han har sedan varit en regelbunden spelare i Tre Kronor de senaste åren.

De två senaste säsongerna har Wallmark kommit topp tio i poängligan i Schweiz. Säsongen 2023/24 gjorde han 47 poäng på 49 matcher och förra säsongen stod han för 45 poäng på 52 matcher. Under årets säsong har centern varit skadedrabbad och endast kommit till spel i 31 matcher för Fribourg-Gottéron, där han har gjort 21 poäng.

Det är ännu okänt var Lucas Wallmark skulle spela i stället ifall han skulle bryta sitt kontrakt med Fribourg-Gottéron i Schweiz.

